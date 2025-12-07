ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 декабря 2025 в 01:31

Глава «Укрэнерго» озвучил сроки восстановления энергоснабжения

Зайченко: восстановление энергоснабжения на Украине займет недели

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На улучшение состояния украинской энергосистемы уйдут недели, заявил глава компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко. По его словам, ситуация с электроснабжением сложная, продолжительность отключений электроэнергии составляет 12–16 часов, в то время как изначально планировалось, что они будут длиться не дольше 8 часов, передает «РБК-Украина».

Мы говорим не про дни — мы говорим о неделях, которые будут нужны для восстановления, — сказал он.

Ранее украинское Минэнерго сообщало о повреждении энергетических объектов в восьми областях — Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской. Все указанные регионы оказались обесточены.

Также стало известно, что жители Запорожья фактически встретили зиму без отопления и электричества. При этом, по словам источника, в Киевской администрации Запорожья (ЗОВА) твердят о начале отопительного сезона.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в течение суток ВСУ обстреливали энергетическую инфраструктуру региона. Он сообщил, что в результате атак в Каланчакском округе без электроснабжения оставались 32 тыс. человек в 61 населенном пункте. Министерство обороны не комментировало эту информацию.

