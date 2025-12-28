Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 09:09

Что делать, если свело ногу судорогой: как оказать первую помощь — советы

Что делать при судороге в ноге — первая помощь при сокращении мышцы Что делать при судороге в ноге — первая помощь при сокращении мышцы Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Резкая боль и невозможность пошевелить конечностью знакомы многим. Что делать, если свело ногу судорогой: нужно немедленно растянуть мышцу, которую сократило из-за спазма — для этого надо потянуть стопу на себя, а затем помассировать болезненный участок, чтобы восстановилось кровообращение. Эти простые действия помогут быстро справиться с неприятным состоянием.

Причины спазма

Судорога представляет собой непроизвольное сокращение мышечных волокон, которое сопровождается острой болью и скованностью. Причинами могут стать:

  • чрезмерные физические нагрузки,

  • переохлаждение,

  • обезвоживание организма,

  • недостаток витаминов и минералов.

Ноги страдают чаще других частей тела из-за высоких нагрузок в течение дня, нарушения кровообращения при длительном стоянии или сидении, а также из-за плоскостопия и ношения неудобной обуви.

Как помочь при судороге

Главное — действовать аккуратно, чтобы не усилить боль резкими движениями.

  • При судороге икроножных мышц нужно сесть или лечь, согнуть ногу в колене, обхватить пальцы стопы и аккуратно потянуть их на себя. Одновременно можно сжимать и разжимать ладонями саму икру, что усилит эффект растяжения.

  • Если свело стопу, следует выполнить похожие действия: потянуть пальцы в направлении голени и слегка помассировать подошву круговыми движениями. После снятия спазма полезно поработать стопами обеих ног, сделав круговые движения для активизации кровотока.

Разницы в оказании помощи себе или другому человеку практически нет. При помощи кому-то другому вы выполняете те же манипуляции: растягиваете спазмированную мышцу, массируете пораженный участок и помогаете человеку восстановить нормальное кровообращение.

Что делать, если свело ногу судорогой: как оказать первую помощь — советы Что делать, если свело ногу судорогой: как оказать первую помощь — советы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Опасны ли судороги?

Сама по себе судорога скелетных мышц не опасна для организма, но представляет угрозу в зависимости от того, где она застает человека. Спазм во время плавания в открытом водоеме может привести к трагедии (потому опытные пловцы переворачиваются на спину и, держась на плаву, тянут спазмированную мышцу), так же как и внезапное сокращение мышц за рулем автомобиля. Действительно опасны судороги гладких мышц внутренних органов — бронхов или коронарных артерий, которые могут угрожать жизни.

Судорога в ноге — частое явление, требующее быстрой реакции. Что делать, если свело ногу судорогой: растянуть мышцу, потянув стопу на себя, помассировать болезненное место и восстановить кровообращение круговыми движениями стопы.

Если судороги повторяются регулярно, стоит обратиться к врачу для выявления причины и назначения соответствующего лечения.

Ранее мы рассказывали, чем отличаются друг от друга два способа диагностики - МРТ и УЗИ.

судороги
здоровье
советы
помощь
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России точным ударом «обескровили» боевую технику ВСУ
«Никаких шансов»: Зеленскому указали на его место в переговорах по Украине
Сорвана попытка украинских шпионов прорваться вглубь России
Вызывающее поведение хоккеистов из Канады на МЧМ привело к расследованию
Лавров подтвердил поддержку КНР при обострении в Тайваньском проливе
Раскрыто количество граждан Южной Осетии, участвующих в СВО
Зять Алентовой разнес Бекмамбетова за ремейк «Москвы слезам не верит»
Мужчина внезапно умер во время секса с шестью женами
Что делать, если свело ногу судорогой: как оказать первую помощь — советы
Долина опубликовала грустную песню в день переезда из квартиры Лурье
«Главное препятствие»: Лавров ответил, кто мешает миру на Украине
«Серьезное истощение»: поставки оружия Украине опустошили США
На Украине считают, что Зеленский пойдет даже на неозвученные уступки
Мэр многомиллионного мегаполиса призвал «делать детей» в буран
Четыре человека погибли на месте после столкновения с «Газелью»
Помощник начальника главного управления разведки Афганистана погиб в Кабуле
ВСУ бросили позиции на важном участке СВО
Жители Киева заявили о блэкауте в части районов города
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 декабря
В Ространснадзоре решили судьбу Ан-24
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.