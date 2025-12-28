Что делать, если свело ногу судорогой: как оказать первую помощь — советы

Что делать при судороге в ноге — первая помощь при сокращении мышцы

Что делать, если свело ногу судорогой: как оказать первую помощь — советы

Резкая боль и невозможность пошевелить конечностью знакомы многим. Что делать, если свело ногу судорогой: нужно немедленно растянуть мышцу, которую сократило из-за спазма — для этого надо потянуть стопу на себя, а затем помассировать болезненный участок, чтобы восстановилось кровообращение. Эти простые действия помогут быстро справиться с неприятным состоянием.

Причины спазма

Судорога представляет собой непроизвольное сокращение мышечных волокон, которое сопровождается острой болью и скованностью. Причинами могут стать:

чрезмерные физические нагрузки,

переохлаждение,

обезвоживание организма,

недостаток витаминов и минералов.

Ноги страдают чаще других частей тела из-за высоких нагрузок в течение дня, нарушения кровообращения при длительном стоянии или сидении, а также из-за плоскостопия и ношения неудобной обуви.

Как помочь при судороге

Главное — действовать аккуратно, чтобы не усилить боль резкими движениями.

При судороге икроножных мышц нужно сесть или лечь, согнуть ногу в колене, обхватить пальцы стопы и аккуратно потянуть их на себя. Одновременно можно сжимать и разжимать ладонями саму икру, что усилит эффект растяжения.

Если свело стопу, следует выполнить похожие действия: потянуть пальцы в направлении голени и слегка помассировать подошву круговыми движениями. После снятия спазма полезно поработать стопами обеих ног, сделав круговые движения для активизации кровотока.

Разницы в оказании помощи себе или другому человеку практически нет. При помощи кому-то другому вы выполняете те же манипуляции: растягиваете спазмированную мышцу, массируете пораженный участок и помогаете человеку восстановить нормальное кровообращение.

Что делать, если свело ногу судорогой: как оказать первую помощь — советы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Опасны ли судороги?

Сама по себе судорога скелетных мышц не опасна для организма, но представляет угрозу в зависимости от того, где она застает человека. Спазм во время плавания в открытом водоеме может привести к трагедии (потому опытные пловцы переворачиваются на спину и, держась на плаву, тянут спазмированную мышцу), так же как и внезапное сокращение мышц за рулем автомобиля. Действительно опасны судороги гладких мышц внутренних органов — бронхов или коронарных артерий, которые могут угрожать жизни.

Судорога в ноге — частое явление, требующее быстрой реакции. Что делать, если свело ногу судорогой: растянуть мышцу, потянув стопу на себя, помассировать болезненное место и восстановить кровообращение круговыми движениями стопы.

Если судороги повторяются регулярно, стоит обратиться к врачу для выявления причины и назначения соответствующего лечения.

Ранее мы рассказывали, чем отличаются друг от друга два способа диагностики - МРТ и УЗИ.