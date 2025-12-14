Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Россиянам рассказали, как согреться без алкоголя

Нарколог Тюрин: на морозе лучше согреваться горячим чаем с медом

На морозе лучше согреваться горячим чаем с медом, лимоном или теплым морсом с имбирем, заявил нарколог Андрей Тюрин. По его словам, попытки согреться алкоголем могут серьезно навредить здоровью, передает Lenta.ru.

Имбирь мягко разгоняет кровообращение, а мед обеспечит организм быстрой энергией, — отметил Тюрин.

До этого он говорил, что употребление алкоголя на сильном морозе с целью согреться может вызвать резкое ухудшение состояния из-за переохлаждения организма. Алкоголь приводит к расширению периферических сосудов, что вызывает прилив крови к коже и создает ощущение тепла. Однако вскоре после этого температура тела начинает быстро снижаться из-за нарушения терморегуляции.

Ранее сообщалось, что в ноябре потребление спиртного в России снижалось восьмой месяц подряд, приблизившись к уровню 1997–1998 годов. С апреля показатель упал с 8,32 до 7,63 литра на человека за 12 месяцев — это самый низкий уровень за последние 25 лет.

Также психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов сообщил, что злоупотребление спиртным вызывает корковую атрофию — постепенное сокращение объема мозга. Уменьшение объема серого и белого вещества негативно влияет на интеллект, скорость мышления и способность к обучению.

