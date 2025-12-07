Россиянам рассказали о риске замерзнуть насмерть из-за алкоголя

Употребление алкоголя на сильном морозе с целью согреться может вызвать резкое ухудшение состояния из-за переохлаждения организма, сообщил нарколог Андрей Тюрин. Алкоголь приводит к расширению периферических сосудов, что вызывает прилив крови к коже и создает ощущение тепла, передает Lenta.ru. Однако вскоре после этого температура тела начинает быстро снижаться из-за нарушения терморегуляции.

Тюрин отметил, что из-за употребления спиртных напитков человек может не осознать, что его организм подвергается сильному переохлаждению. Более того, алкоголь снижает уровень внимания, вызывает замедление реакций и сонливость, что повышает риск того, что человек может заснуть и замерзнуть насмерть. Также врач подчеркнул, что резкие перепады температур могут значительно увеличить нагрузку на организм и стать причиной нарушений мозгового кровообращения или инфаркта.

Ранее психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов сообщил, что злоупотребление спиртным вызывает корковую атрофию — постепенное сокращение объема мозга. Уменьшение объема серого и белого вещества негативно влияет на интеллект, скорость мышления и способность к обучению.