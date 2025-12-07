ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 14:04

Россиянам рассказали о риске замерзнуть насмерть из-за алкоголя

Нарколог Тюрин: распитие алкоголя на морозе может грозить переохлаждением

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Употребление алкоголя на сильном морозе с целью согреться может вызвать резкое ухудшение состояния из-за переохлаждения организма, сообщил нарколог Андрей Тюрин. Алкоголь приводит к расширению периферических сосудов, что вызывает прилив крови к коже и создает ощущение тепла, передает Lenta.ru. Однако вскоре после этого температура тела начинает быстро снижаться из-за нарушения терморегуляции.

Тюрин отметил, что из-за употребления спиртных напитков человек может не осознать, что его организм подвергается сильному переохлаждению. Более того, алкоголь снижает уровень внимания, вызывает замедление реакций и сонливость, что повышает риск того, что человек может заснуть и замерзнуть насмерть. Также врач подчеркнул, что резкие перепады температур могут значительно увеличить нагрузку на организм и стать причиной нарушений мозгового кровообращения или инфаркта.

Ранее психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов сообщил, что злоупотребление спиртным вызывает корковую атрофию — постепенное сокращение объема мозга. Уменьшение объема серого и белого вещества негативно влияет на интеллект, скорость мышления и способность к обучению.

алкоголь
переохлаждение
опасность
наркологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы неожиданные опасности геморроя
Военные следователи отправились «потрошить» рынок в поисках уклонистов
Народный артист Стеблов рассказал о самочувствии после операции
Хотите удивить гостей? Подайте печень вот так: с грибами, гранатом и руколой
Клинтон предсказала США внутриполитические изменения
Медведев заявил о признании США утраты единоличного лидерства в мире
Медведев показал, к чему приведет милитаризация стран Евросоюза
Медведев отреагировал на изменения в Cтратегии нацбезопасности США
Медведев назвал новую стратегию США сигналом к диалогу
Ушаков объяснил причину долгих переговоров Путина и Уиткоффа
ВСУ взорвали дамбу под Артемовском
Ушаков раскрыл ход работы над будущим мирным договором
В базу «Миротворца» впервые внесли действующего президента страны Евросоюза
Попытка военного переворота в Бенине не удалась
«Тратить украинцев, как пули»: Песков о замороженных активах России
Ушаков высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Таиланд начал эвакуацию приграничных районов
МИД РФ призвал США к сдержанности в отношении Венесуэлы
Фильм о Пригожине, отказ от переезда, сын: как живет актер Кирилл Полухин
Что приготовить, когда хочется легкого, но сытного? Топ-8 салатов с креветками!
Дальше
Самое популярное
Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.