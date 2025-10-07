Назван неожиданный фактор развития невралгии лицевого нерва

Привычка прислоняться лицом к окну в автобусе в холод грозит переохлаждением и развитием невралгии тройничного нерва, заявил «Радио 1» невролог Павел Хорошев. Он отметил, что это заболевание без своевременного лечения может прогрессировать.

Часто бывают ситуации, когда человек едет, например, в электричке, задумался и щекой прислонился к холодному стеклу. Это самый легкий способ заполучить невралгию тройничного нерва и проблему на всю жизнь, — предупредил Хорошев.

По его словам, без вмешательства невралгия может перейти в невропатию, которая, в свою очередь, грозит «смертью нерва». В период холодов врач призвал тепло одеваться и защищать лицо от ветра и мороза с помощью шарфа.

