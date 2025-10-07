Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 17:42

Назван неожиданный фактор развития невралгии лицевого нерва

Врач Хорошев: привычка прислоняться щекой к стеклу автобуса грозит невралгией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Привычка прислоняться лицом к окну в автобусе в холод грозит переохлаждением и развитием невралгии тройничного нерва, заявил «Радио 1» невролог Павел Хорошев. Он отметил, что это заболевание без своевременного лечения может прогрессировать.

Часто бывают ситуации, когда человек едет, например, в электричке, задумался и щекой прислонился к холодному стеклу. Это самый легкий способ заполучить невралгию тройничного нерва и проблему на всю жизнь, — предупредил Хорошев.

По его словам, без вмешательства невралгия может перейти в невропатию, которая, в свою очередь, грозит «смертью нерва». В период холодов врач призвал тепло одеваться и защищать лицо от ветра и мороза с помощью шарфа.

Ранее невролог Ирина Галеева заявила, что погибшим нервным клеткам мозг может создать замену. По ее словам, этот орган перестраивается и начинает посылать сигналы по другим путям.

здоровье
заболевания
неврологи
переохлаждение
