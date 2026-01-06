Власти прокомментировали смерть россиянки на Шри-Ланке

Российское посольство отслеживает обстоятельства смерти гражданки РФ на Шри-Ланке, сообщил пресс-секретарь дипмиссии Михаил Рогов. В беседе с ТАСС он не стал подтверждать, что причиной стала лихорадка денге.

Посольство располагает информацией о кончине гражданки РФ и держит ситуацию на контроле. Мы проводим необходимые консульские процедуры, — сказал он.

Telegram-канал SHOT сообщил, что 33-летняя россиянка Ирина Кузнецова умерла перед самым Новым годом. Девушке стало плохо еще 21 декабря, но за врачебной помощью она обратилась только на следующий день. В больнице у нее диагностировали инфекцию, 31 декабря она умерла. Близкие уверены, что она была занесена через трубку для диализа.

Тем временем стало известно, что турист из Пермского края скончался во Вьетнаме во время новогодних праздников и теперь с его семьи требуют почти 1 млн рублей. Мужчина попал в аварию, когда ехал на скутере. В результате он получил разрыв селезенки и спустя время умер. Тело россиянам не выдают без полной оплаты медицинских услуг.