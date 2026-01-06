Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 19:57

Власти прокомментировали смерть россиянки на Шри-Ланке

Посольство России в Коломбо расследует гибель россиянки на Шри-Ланке

Ирина Кузнецова Ирина Кузнецова Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Российское посольство отслеживает обстоятельства смерти гражданки РФ на Шри-Ланке, сообщил пресс-секретарь дипмиссии Михаил Рогов. В беседе с ТАСС он не стал подтверждать, что причиной стала лихорадка денге.

Посольство располагает информацией о кончине гражданки РФ и держит ситуацию на контроле. Мы проводим необходимые консульские процедуры, — сказал он.

Telegram-канал SHOT сообщил, что 33-летняя россиянка Ирина Кузнецова умерла перед самым Новым годом. Девушке стало плохо еще 21 декабря, но за врачебной помощью она обратилась только на следующий день. В больнице у нее диагностировали инфекцию, 31 декабря она умерла. Близкие уверены, что она была занесена через трубку для диализа.

Тем временем стало известно, что турист из Пермского края скончался во Вьетнаме во время новогодних праздников и теперь с его семьи требуют почти 1 млн рублей. Мужчина попал в аварию, когда ехал на скутере. В результате он получил разрыв селезенки и спустя время умер. Тело россиянам не выдают без полной оплаты медицинских услуг.

происшествия
здоровье
Шри-Ланка
инфекции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофельная кровать: как молодежные тренды помогают победить бессонницу
Мировые центробанки увеличил золотой запас в 2025 году
«Ненавидит»: Трамп раскрыл неожиданный факт о Мелании
Появились уточненные данные о числе пострадавших при взрыве в Ингушетии
Три сноубордиста из России получили нейтральный статус
Над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей сбили 11 БПЛА
«Никак не затяжную»: на Западе признали превосходство России над Европой
Раскрыто число пострадавших после сильного землетрясения в Японии
Больше 150 животных сгорели заживо на ферме
«С самого начала не нравилась»: Каллас о ссоре с фон дер Ляйен
Россиянин объявил о поиске девушки, ударившей его за навязчивый флирт
Стало известно, что запрещалось на Рождество испокон веков
«Ласковее становятся»: в ГД предложили новые виды вооружения против ВСУ
«Всегда с тобой»: Харламов публично обратился к дочери
В США заявили, что мирное соглашение по Украине почти готово
Украинцы пытались продать своего младенца за $10 тыс.
В Германии назвали обязательное условие для отправки военных на Украину
«Полный сброд»: Трамп о протестующих против операции в Венесуэле
Трамп объяснил, за что обиделся на Мадуро
«Чебурашка-2» бьет кассовые рекорды в России
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян
Общество

Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.