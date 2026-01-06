Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 12:17

Вьетнамцы потребовали миллион рублей за выдачу тела умершего россиянина

Тело умершего во Вьетнаме жителя Прикамья не выдают из-за долга больнице

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Турист из Пермского края скончался во Вьетнаме во время новогодних праздников, и теперь с его семьи требуют почти миллион рублей, пишет Telegram-канал Baza. Мужчина попал в аварию, когда ехал на скутере.

Сообщается, что 46-летний житель Кунгура прилетел во Вьетнам вместе с супругой 22 декабря. Там он взял в аренду скутер. На повороте россиянин упал и получил разрыв селезенки. В ближайшем медучреждении пострадавшему отказали в приеме, после чего его в течение примерно четырех часов доставляли в другую клинику.

После операции пациента ввели в медикаментозную кому, медики сообщали родственникам о благоприятном прогнозе. Однако 3 января его состояние резко ухудшилось, и к вечеру мужчина скончался.

Тело до сих пор остается в морге, его не выдают без полной оплаты медицинских услуг. Счет больницы составил почти один миллион рублей. Страховая компания отказалась компенсировать расходы. В результате семья решила провести кремацию во Вьетнаме, стоимость которой оценивается в 355 тыс. рублей.

Ранее японский турист погиб во время семейного отдыха на Гавайях. Мужчина упал со скалы в море. Свидетели достали его из воды и доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. Погибшему мужчине было 26 лет.

туристы
россияне
кремация
счета
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о дальнейших планах США по Венесуэле
«Роскосмос показал «Рождественскую елку»
Евросоюз уличили в паническом страхе перед «ненасытным» Трампом
Одобрения атак ВСУ на КТК обернулись уголовным делом в Казахстане
«Точка»: депутат Оглоблина о появлении в России еды из насекомых
Жители украинского города уже два дня сидят без света
Прощайте, иностранные закуски! Готовим русское сочиво на Рождество
Выбор подержанного автомобиля: ищем «вечную» машину
Появились результаты экспертизы организатора теракта в «Крокусе»
В ООН указали США на их место
Поплавская напомнила о «голой» вечеринке после постановки в театре Ганина
Мужчина скончался после драки с подростком
На Западе раскрыли вероятные планы США на Гренландию
«Случай бандитизма»: в Турции потребовали остановить Трампа
Мерфи, Ельчин и Монро: загадочные смерти знаменитостей
Молодого футболиста придавило тяжелыми воротами во время игры
«Ставка на Зеленского»: в Совфеде предрекли Западу смену приоритетов
В США сделали громкое заявление о войне Европы с Россией
Королевская семья Британии: последние новости, изменения в браке Миддлтон
Что будет с рублем? Курс сегодня, 6 января, что с долларом, евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.