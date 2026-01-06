Вьетнамцы потребовали миллион рублей за выдачу тела умершего россиянина

Турист из Пермского края скончался во Вьетнаме во время новогодних праздников, и теперь с его семьи требуют почти миллион рублей, пишет Telegram-канал Baza. Мужчина попал в аварию, когда ехал на скутере.

Сообщается, что 46-летний житель Кунгура прилетел во Вьетнам вместе с супругой 22 декабря. Там он взял в аренду скутер. На повороте россиянин упал и получил разрыв селезенки. В ближайшем медучреждении пострадавшему отказали в приеме, после чего его в течение примерно четырех часов доставляли в другую клинику.

После операции пациента ввели в медикаментозную кому, медики сообщали родственникам о благоприятном прогнозе. Однако 3 января его состояние резко ухудшилось, и к вечеру мужчина скончался.

Тело до сих пор остается в морге, его не выдают без полной оплаты медицинских услуг. Счет больницы составил почти один миллион рублей. Страховая компания отказалась компенсировать расходы. В результате семья решила провести кремацию во Вьетнаме, стоимость которой оценивается в 355 тыс. рублей.

Ранее японский турист погиб во время семейного отдыха на Гавайях. Мужчина упал со скалы в море. Свидетели достали его из воды и доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. Погибшему мужчине было 26 лет.