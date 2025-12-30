Молодой турист погиб, упав со скалы в море Турист из Японии не выжил, упав в море со скалы на Гавайях

Японский турист погиб во время семейного отдыха на Гавайях, упав со скалы в море, сообщает The Japan Times со ссылкой на местную полицию. 26-летний Кан Огоши не смог всплыть на поверхность. Инцидент произошел в воскресенье, 28 декабря, на юге одного из островов. Свидетели достали тело мужчины из воды и доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

26-летний японский турист погиб на острове Гавайи, упав со скалы в океан в южной части острова. Туриста опознали как Кана Огоши, — говорится в публикации.

Ранее российский турист скончался на Бали, предположительно, из-за отравления суррогатным алкоголем. Местный госпиталь проверял, не укусила ли его змея, но в теле не было обнаружено никаких следов яда.

До этого немецкий турист погиб прямо на глазах у родных на Корсике. Мужчина вместе с женой и двумя детьми пошел купаться во время шторма в реке. В один момент уровень воды резко поднялся, и 45-летнего европейца унесло течением прямо перед семьей.