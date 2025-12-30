Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 19:17

Молодой турист погиб, упав со скалы в море

Турист из Японии не выжил, упав в море со скалы на Гавайях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Японский турист погиб во время семейного отдыха на Гавайях, упав со скалы в море, сообщает The Japan Times со ссылкой на местную полицию. 26-летний Кан Огоши не смог всплыть на поверхность. Инцидент произошел в воскресенье, 28 декабря, на юге одного из островов. Свидетели достали тело мужчины из воды и доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

26-летний японский турист погиб на острове Гавайи, упав со скалы в океан в южной части острова. Туриста опознали как Кана Огоши, — говорится в публикации.

Ранее российский турист скончался на Бали, предположительно, из-за отравления суррогатным алкоголем. Местный госпиталь проверял, не укусила ли его змея, но в теле не было обнаружено никаких следов яда.

До этого немецкий турист погиб прямо на глазах у родных на Корсике. Мужчина вместе с женой и двумя детьми пошел купаться во время шторма в реке. В один момент уровень воды резко поднялся, и 45-летнего европейца унесло течением прямо перед семьей.

туристы
Гавайи
смерти
Япония
море
прыжки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный пожар полыхает в Одессе
Темпы продвижения российских войск в зоне СВО выросли в 15 раз
Обвинившая Байдена в домогательствах экс-помощница получила паспорт России
Громкое фиаско Зеленского, раскрыты новые детали в деле Долиной: что дальше
Более 100 тыс. жителей Подмосковья остались без света перед Новым годом
Вучич рассказал о мерах, «чтобы 1999 год никогда не повторился»
«Мы вас учим по книжке»: пленный ВСУ о тренировках британских инструкторов
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
В Ульяновской области объявили режим беспилотной опасности
«Деньги шли на оплату алиментов»: пленный ВСУ разоблачил командира роты
Российская школа 1962 года постройки едва не похоронила учеников
Британский актер стал рыцарем
Роман Симоньян оказался на вершине рейтинга лучших книг 2025 года
Звезда регби потерпел фиаско на «Кто хочет стать миллионером?»
Радио Судного дня выдало в эфир «Лебединое озеро»: почему все насторожились?
В Госдуме раскрыли причины украинской атаки на резиденцию Путина
Адвокат сообщил о смягчении меры пресечения для Карапетяна
Лидеры Европы созвонились после атаки Киева на резиденцию Путина
Мигрант с ломом напал на людей в больнице
В Госдуме рассказали, кто и почему может «убрать» Зеленского
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.