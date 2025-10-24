Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
На Корсике немецкого туриста унесло смертельным течением на глазах у семьи

На Корсике турист из Германии умер на глазах у жены и детей после купания

Остров Корсика Остров Корсика Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Немецкий турист погиб прямо на глазах у родных на Корсике. Мужчина вместе с женой и двумя детьми пошел купаться во время шторма в реке, передает The Brussels Times.

Неожиданно уровень воды поднялся, и 45-летнего европейца унесло течением прямо перед семьей. Отмечается, что тело туриста спасатели нашли 23 октября. Супругу и детей немца удалось спасти, добавили в издании.

Ранее предприниматель из Обнинска утонул во время купания на популярном тайском курорте Пхукет. На отдых он приехал вместе со своей семьей, купив тур на 10 дней. По информации источников, в первый же вечер после заселения в отель у пляжа Карон он отправился плавать один. Спустя полчаса жена заметила, что супруг перестал двигаться. Спасатели вытащили его на берег и пытались реанимировать, но пострадавший скончался в больнице. По предварительной версии, причиной трагедии стали судороги.

До этого тело 57-летнего гражданина России по имени Сергей обнаружили на вилле, которую он снял в Таиланде. Мужчина арендовал дом на Пхукете сроком на два года. Россиянин лежал без одежды, специалисты установили, что он скончался от остановки сердца.

