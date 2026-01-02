Новый год — 2026
Шестеро итальянцев пропали без вести после пожара в Кран-Монтана

Сотрудники службы безопасности работают на месте пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана, 1 января 2026 г Сотрудники службы безопасности работают на месте пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана, 1 января 2026 г Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Шестеро итальянцев числятся пропавшими без вести после пожара в баре на курорте Кран-Монтана в Швейцарии, передает ТАСС. Еще 13 человек госпитализированы, троих из них отправили в специализированную больницу с ожоговым центром в Италии.

Расследование продолжается, версия теракта исключена. Предполагается, что пожар начался из-за праздничных свечей или петард. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни планирует посетить курорт в течение дня. В то же время посольство России в Швейцарии пока не получило информации о пострадавших россиянах.

Инцидент произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на горнолыжном курорте. По предварительным данным, погибли не менее 40 человек. Еще 115 человек пострадали, около 80 из них находятся в критическом состоянии.

Ранее российская дипломатическая миссия в Женеве выразила официальные соболезнования родным погибших в результате пожара на швейцарском курорте. Дипломаты также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим в трагедии.

До этого появились кадры начала пожара на швейцарском курорте. По словам очевидцев, причиной возгорания стали бенгальские огни, прикрепленные к бутылкам шампанского, которые подожгли звукопоглощающие панели на потолке.

