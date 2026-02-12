Итальянец едва не лишился €120 тыс. из-за жестяной банки

В Италии 57-летний житель провинции Лечче случайно выбросил на помойку жестяную коробку с 20 золотыми слитками стоимостью около €120 тыс. (11 млн рублей), сообщает портал RMF24. Ошибку он заметил лишь на следующий день и сразу же обратился в полицию.

Инцидент произошел в городе Торре-Лапилло. Мужчина хранил накопленные за годы слитки в жестяной коробке и по ошибке отправил ее в мусор. Полиция проверила записи камер видеонаблюдения и подтвердила, что ценности действительно выбросили.

К этому моменту содержимое контейнера уже вывезли на свалку в соседний город Удженто. Тем не менее в ходе поисков коробку со всеми 20 слитками удалось обнаружить.

Ранее жителя Тюменской области Олега Антонова заключили под стражу по подозрению в мошенничестве на 15 млн рублей. Мужчина, действуя, по его словам, по инструкции лжесотрудников Федерального казначейства, забрал в Тюмени сумку с золотыми слитками и доставил ее в Москву. После этого его задержали.

До этого в Токио трое злоумышленников похитили три чемодана с 420 млн иен (208 млн рублей) у пятерых граждан Японии и Китая. Нападавшие распылили слезоточивый газ, забрали деньги и скрылись. Позже неподалеку автомобиль сбил пешехода. Теперь полиция проверяет связь инцидентов.