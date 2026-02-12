Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 21:51

Итальянец едва не лишился €120 тыс. из-за жестяной банки

Итальянец случайно выбросил золотые слитки на €120 тыс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Италии 57-летний житель провинции Лечче случайно выбросил на помойку жестяную коробку с 20 золотыми слитками стоимостью около €120 тыс. (11 млн рублей), сообщает портал RMF24. Ошибку он заметил лишь на следующий день и сразу же обратился в полицию.

Инцидент произошел в городе Торре-Лапилло. Мужчина хранил накопленные за годы слитки в жестяной коробке и по ошибке отправил ее в мусор. Полиция проверила записи камер видеонаблюдения и подтвердила, что ценности действительно выбросили.

К этому моменту содержимое контейнера уже вывезли на свалку в соседний город Удженто. Тем не менее в ходе поисков коробку со всеми 20 слитками удалось обнаружить.

Ранее жителя Тюменской области Олега Антонова заключили под стражу по подозрению в мошенничестве на 15 млн рублей. Мужчина, действуя, по его словам, по инструкции лжесотрудников Федерального казначейства, забрал в Тюмени сумку с золотыми слитками и доставил ее в Москву. После этого его задержали.

До этого в Токио трое злоумышленников похитили три чемодана с 420 млн иен (208 млн рублей) у пятерых граждан Японии и Китая. Нападавшие распылили слезоточивый газ, забрали деньги и скрылись. Позже неподалеку автомобиль сбил пешехода. Теперь полиция проверяет связь инцидентов.

Италия
итальянцы
деньги
полиция
пропажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воровка, изменщик, русофобы: кто еще приехал на Олимпиаду-2026
Полиция Франции раскрыла, как обогащались сотрудники Лувра
Дуров назвал условие создания успешного мессенджера
Россия могла предложить США возвращение к долларовым операциям
ПВО отбила атаку дронов ВСУ на три региона России
Лыжная прогулка по Ладожскому озеру закончилась трагедией
Педофил, садист, агент ЦРУ и МОССАДа. Что еще скрывал Джеффри Эпштейн
Слухи о раке, смерть мужа, отсутствие ролей: как живет Анна Фроловцева
Итальянец едва не лишился €120 тыс. из-за жестяной банки
Онищенко предложил убрать одно слово из среднего образования
Экс-совладельца Fesco назвали организатором ОПГ
«Слишком много муры»: Радзюкевич назвал основной признак хорошего кино
В России могут изменить правила расчета утильсбора на иномарки
Актер Добронравов ответил, нужны ли сейчас фильмы на непростую тему
Слуцкий предостерег Рютте от угроз в адрес России
«Беспрецедентная атака»: Хуснуллин оценил ущерб инфраструктуре Белгорода
В США свернут массовую операцию против нелегалов
В Кремле оценили перелом в отношении актеров к съемкам в фильмах об СВО
Плющенко назвал дочь Тутберидзе элитой танцевальных пар
Добровольская, переезд из Киева, мнение об СВО: как живет Ярослав Бойко
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.