Итальянский телеведущий удивился оливье в тазах на Новый год в России

Итальянский ведущий Федерико Арнальди удивился традиции есть оливье на Новый год в России. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он напомнил, что название салата — французское. Ведущий также обратил внимание на то, что оливье заправляют майонезом.

И то, что меня сводит с ума больше всего: традиционный русский салат под названием «оливье», которое вовсе не русское, а французское название, — поделился Арнальди.

Ведущий задался вопросом, как в России хотят, чтобы итальянец понимал русский Новый год, если в этот праздник подают салат, который едят в тазах вместо тарелок. Также Арнальди указал, что в оливье нет главного ингредиента — листьев салата и свежих овощей.

Пользователи соцсети в шутку предложили ему смириться и принять особенности блюда как данность. Комментаторы поиронизировали над летней окрошкой, а также напомнили Арнальди о торте «Наполеон».

Ранее стало известно, что срок годности заправленных майонезом салатов составляет около 12 часов. Классический оливье можно безопасно есть в течение этого времени. Более опасными считаются сельдь под шубой и «Мимоза».