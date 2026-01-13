Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 12:52

Итальянский телеведущий удивился оливье в тазах на Новый год в России

Ведущий Арнальди признался, что его удивляет традиция с оливье на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Итальянский ведущий Федерико Арнальди удивился традиции есть оливье на Новый год в России. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он напомнил, что название салата — французское. Ведущий также обратил внимание на то, что оливье заправляют майонезом.

И то, что меня сводит с ума больше всего: традиционный русский салат под названием «оливье», которое вовсе не русское, а французское название, — поделился Арнальди.

Ведущий задался вопросом, как в России хотят, чтобы итальянец понимал русский Новый год, если в этот праздник подают салат, который едят в тазах вместо тарелок. Также Арнальди указал, что в оливье нет главного ингредиента — листьев салата и свежих овощей.

Пользователи соцсети в шутку предложили ему смириться и принять особенности блюда как данность. Комментаторы поиронизировали над летней окрошкой, а также напомнили Арнальди о торте «Наполеон».

Ранее стало известно, что срок годности заправленных майонезом салатов составляет около 12 часов. Классический оливье можно безопасно есть в течение этого времени. Более опасными считаются сельдь под шубой и «Мимоза».

Читайте также
Вкусный рецепт на старый Новый год: тофу под шубой — быстро и просто
Семья и жизнь
Вкусный рецепт на старый Новый год: тофу под шубой — быстро и просто
Купите 300 г горбуши горячего копчения: с этим салатом все забудут о мимозе и шубе
Общество
Купите 300 г горбуши горячего копчения: с этим салатом все забудут о мимозе и шубе
2026‑й — год возможностей и перемен: гороскоп Тамары Глобы для Овнов, Львов и Козерогов
Общество
2026‑й — год возможностей и перемен: гороскоп Тамары Глобы для Овнов, Львов и Козерогов
«Чтобы никто не доставал»: Бабкина раскрыла, как провела новогодний отпуск
Шоу-бизнес
«Чтобы никто не доставал»: Бабкина раскрыла, как провела новогодний отпуск
«Он берет паузу»: Малахов рассказал, что Киркоров оставил свое хобби
Шоу-бизнес
«Он берет паузу»: Малахов рассказал, что Киркоров оставил свое хобби
салаты
Новый год
телеведущие
итальянцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство США заподозрили в обладании таинственным «супероружием»
Стали известны подробности ситуации с младенцами в новокузнецком роддоме
«Краник маленький». Месть Петросяну или пиар: о чем новый скетч Степаненко
«Значит уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.