Срок годности майонезных салатов: когда надо выкинуть оливье, селедку под шубой и мимозу

Столы после новогодней ночи ломятся от салатов, но врачи единогласно заявляют: лакомиться ими можно очень недолго. Рассказываем, когда надо выкинуть оливье, селедку под шубой и мимозу.

Согласно официальным рекомендациям, срок годности заправленных майонезом салатов, при условии, что они хранятся в холодильнике, строго ограничен. Классический оливье с колбасой, мясом или птицей можно безопасно есть в течение 12 часов после заправки. Более опасными считаются салаты сельдь под шубой и «Мимоза», в состав которых входят рыба или морепродукты, — они являются идеальной средой для бактерий. На их употребление после заправки отводится всего 6–12 часов.

Таким образом, если салаты были заправлены 31 декабря к вечернему столу, то последний безопасный момент, чтобы их доесть, — это обед 1 января. Если же они простояли на столе всю ночь и были убраны в холодильник только под утро 1 января, их стоит выбросить сразу же. Гастроэнтерологи предупреждают, что употребление просроченных майонезных салатов грозит серьезным отравлением.

