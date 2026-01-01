Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 18:32

Срок годности майонезных салатов: когда надо выкинуть оливье, селедку под шубой и мимозу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Столы после новогодней ночи ломятся от салатов, но врачи единогласно заявляют: лакомиться ими можно очень недолго. Рассказываем, когда надо выкинуть оливье, селедку под шубой и мимозу.

Согласно официальным рекомендациям, срок годности заправленных майонезом салатов, при условии, что они хранятся в холодильнике, строго ограничен. Классический оливье с колбасой, мясом или птицей можно безопасно есть в течение 12 часов после заправки. Более опасными считаются салаты сельдь под шубой и «Мимоза», в состав которых входят рыба или морепродукты, — они являются идеальной средой для бактерий. На их употребление после заправки отводится всего 6–12 часов.

Таким образом, если салаты были заправлены 31 декабря к вечернему столу, то последний безопасный момент, чтобы их доесть, — это обед 1 января. Если же они простояли на столе всю ночь и были убраны в холодильник только под утро 1 января, их стоит выбросить сразу же. Гастроэнтерологи предупреждают, что употребление просроченных майонезных салатов грозит серьезным отравлением.

Ранее стало известно, как приготовить легкий салат с картошкой и селедкой «По-деревенски».

Проверено редакцией
салаты
рецепты
советы
продукты
Дарья Иванова
Д. Иванова
