28 февраля 2026 в 10:02

Моя короночка для женских посиделок на 8 Марта. «Примадонна» — лёгкая, воздушная, без грамма тяжести. Идеально под бокал шампанского!

Этот салат всегда производит эффект «вау»: выглядит как ресторанный, а готовится за считанные минуты. Нежный, свежий, совсем не тяжёлый — именно такой, какой хочется видеть на весеннем праздничном столе.

В итоге получается изысканная слоёная композиция: благородная слабосолёная сёмга, хрустящий маринованный лук, мягкий картофель, освежающая сочность свежего огурца и воздушная шапка из белка и желтка. Вкус лёгкий, гармоничный, не приторный, с приятной свежей ноткой — идеально к бокалу холодного белого вина.

Ингредиенты: 150 г слабосолёной сёмги, 2 свежих огурца, 2 отварные картофелины, 2 варёных яйца, 1 луковица, майонез; для маринада: 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. яблочного уксуса, 2–3 ст. л. кипятка.

Лук мелко нарезают и заливают смесью сахара, уксуса и кипятка на 10–15 минут, затем отжимают. Сёмгу режут кубиком, картофель натирают на крупной тёрке, яйца разделяют и натирают белок и желток отдельно. Огурцы очищают при необходимости и нарезают мелким кубиком или натирают крупно, слегка отжимая сок. Салат собирают в кольце: сначала сёмга, затем лук, картофель с сеткой майонеза, огурцы с тонким слоем майонеза, белок и сверху желток. Украшают зеленью и подают охлаждённым — нежный, свежий и очень праздничный.

Проверено редакцией
