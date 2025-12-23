Новый год-2026
23 декабря 2025 в 05:46

Салат с картошкой и селедкой «По-деревенски»: такая закуска должна быть на каждом столе в Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат с картошкой и селедкой «По-деревенски» должен быть на каждом столе в Новый год! Такая закуска никогда не простаивает зря, съедается подчистую.

Вкус получается насыщенным, аутентичным и очень гармоничным: сытный картофель, солоноватая сочная селедка, пикантные маринованные огурцы и лук, а главный секрет — душистый аромат масла, который связывает все компоненты в единое целое. Это настоящая классика русской кухни.

Вам понадобится: 4 средние картофелины (отварить в мундире, остудить, очистить и нарезать кубиками), 2 филе слабосоленой сельди (нарезать кубиками), 1 крупная луковица (нарезать полукольцами и замариновать на 15 минут в смеси 1 ст. л. уксуса, 1 ч. л. сахара и щепотки соли), 2-3 маринованных огурца (нарезать кубиками), 3-4 ст. л. ароматного нерафинированного подсолнечного масла, соль, молотый черный перец по вкусу, зелень укропа для украшения. Все подготовленные ингредиенты сложите в глубокую миску. Добавьте масло, соль и перец. Аккуратно перемешайте, стараясь не размять картофель. Дайте салату настояться 20–30 минут при комнатной температуре, чтобы вкусы соединились. Перед подачей украсьте рубленым укропом.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Тропический» с курицей и фруктами.

Новый год
