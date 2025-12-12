Помимо оливье и шубы готовлю на Новый год это чудо с фруктами и курицей: салат «Тропический»

Помимо оливье и шубы готовлю на Новый год это чудо с фруктами и курицей — салат «Тропический». Он поразит всех гостей смелым сочетанием ингредиентов.

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 2 спелых киви, 2 яблока, 3 яйца, 150 г твердого сыра, 150 г моркови по-корейски, майонез. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Киви и яблоки (очищенные от кожуры) нарежьте небольшими кубиками. Яйца отварите, отделите белки от желтков и натрите на терке отдельно. Сыр натрите на средней терке. Собирайте салат слоями в следующем порядке, промазывая каждый майонезом: куриное филе, киви, тертые белки, яблоки, тертый сыр, морковь по-корейски. Верхний слой густо посыпьте тертыми желтками. Дайте салату хорошо пропитаться в холодильнике 3–4 часа.

Вкус этого салата — удивительная гармония нежной курицы, кисло-сладких киви и яблок, пикантной корейской моркови и сливочных ноток сыра и яиц. Этот микс текстур и вкусов создает по-настоящему праздничное и запоминающееся блюдо, которое станет хитом застолья!

