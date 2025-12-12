Куба резко осудила США после захвата венесуэльского танкера

Куба резко осуждает действия США, захвативших нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, заявили в МИД республики. Дипломаты подчеркнули, что это нарушает право Каракаса свободно торговать своими ресурсами и поставлять нефтепродукты Гаване.

Внешнеполитическое ведомство расценило инцидент как часть эскалации давления Вашингтона на Венесуэлу. Отмечается, что подобная практика началась еще во время первого срока президента США Дональда Трампа, а сейчас усугубляется применением военной силы.

Этот акт пиратства и морского терроризма представляет собой серьезное нарушение международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву и Конвенцию о пресечении незаконных актов, направленных против безопасности морского судоходства, — говорится в официальном заявлении.

По мнению Гаваны, США стремятся установить свое господство в регионе. Эти действия, как подчеркивается, наносят прямой ущерб экономике и энергетической безопасности Кубы, усугубляя политику «максимального давления».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил захват американскими силами нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, уточнив, что нефть будет конфискована, а данные о владельце судна — обнародованы. В свою очередь венесуэльский МИД осудил эти действия, назвав их актом международного пиратства.