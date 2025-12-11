В США раскрыли новые детали о захваченном у берегов Венесуэлы танкере

Захваченный американскими военными танкер в Карибском море у венесуэльского побережья мог перевозить нефть на Кубу, пишет газета The Washington Post со ссылкой на анонимный источник, осведомленный о ситуации. Поставки энергоресурсов из Венесуэлы имеют стратегическое значение для «Острова свободы», экономика которого испытывает серьезное давление из-за американских санкций.

Танкер, по всей видимости, перевозил венесуэльскую нефть на Кубу, — сказано в материале.

Президент США Дональд Трамп публично подтвердил факт задержания судна, заявив, что Соединенные Штаты намерены конфисковать груз. Американский лидер также пообещал обнародовать информацию о владельцах танкера.

В Министерстве юстиции США пояснили, что действия танкера нарушали установленный санкционный режим, поскольку судно перевозило нефть из Венесуэлы и Ирана. Глава ведомства Пэм Бонди утверждала, что судно могло использоваться для финансовой поддержки организаций, причисленных США к террористическим.

