Хакеры сорвали работу почты

Кибератака парализовала работу сайтов и информационных систем французской почтовой службы La Poste и ее банка утром 1 января, сообщило агентство Agence France-Presse (AFP). По его данным, атака хакеров началась около 03:30 по парижскому времени (05:30 мск), что привело к сбою онлайн-ресурсов.

Сайт laposte.fr и все информационные системы La Poste в настоящее время подвергаются кибератаке, — говорится в материале.

Ранее браузерная версия 2.68 криптокошелька Trust Wallet подверглась хакерской атаке в ночь на 26 декабря. Основатель Binance и глава YZi Labs Чанпэн Чжао конкретизировал, что общий ущерб составил около $7 млн (553,5 млн рублей), и компания покроет все убытки пользователей.

Кроме того, команда киберпреступников осуществила взлом широко известного музыкального сервиса Spotify. Злоумышленники, именующие себя «пиратскими активистами», получили возможность завладеть почти 86 миллионами аудиофайлов общей емкостью приблизительно 300 терабайт.

Также пресс-служба Министерства спорта, молодежи и общественной жизни Франции сообщила о серьезном инциденте с утечкой персональной информации. По ее данным, учреждение стало целью масштабной хакерской атаки, в ходе которой преступники получили доступ к личным сведениям многих миллионов граждан.