Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 18:26

Хакеры взломали Spotify и заполучили весь каталог песен

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Группа хакеров взломала популярный музыкальный сервис Spotify, сообщает журнал Billboard со ссылкой на представителей стриминговой компании. Так называемые пиратские активисты заполучили доступ к 86 млн аудиофайлов объемом около 300 терабайт.

Расследование несанкционированного доступа показало, что третья сторона скопировала общедоступные метаданные и использовала незаконные методы для обхода DRM и доступа к некоторым аудиофайлам платформы, — признали в Spotify.

Уточняется, что хакеры собираются распространять полученные треки через P2P-сети. При этом до сих пор были опубликованы лишь метаданные. В Spotify уже началось расследование кибератаки.

Ранее хакерская группировка ShinyHunters сообщила о взломе Pornhub и похищении данных пользователей. Злоумышленники потребовали выкуп в криптовалюте. При невыполнении требований они угрожают опубликовать конфиденциальную информацию. Предполагается, что им удалось получить доступ к истории поисковых запросов и просмотров, а также к другим личным данным пользователей.

хакеры
кибератаки
взломы
музыка
песни
Spotify
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голикова раскрыла тенденцию к росту людей старшего возраста
В Москве заметили необычные «подснежники» в декабре
Вице-президент США послал американцев «отведать фекалий»
Лавров дал США четкий сигнал после захвата танкеров в Карибском море
Семья посадила на рейс умершую бабушку
Трагедия в семье, критика либералов, сериал об СВО: где сейчас Жигунов
Путин и Рахмон решили усилить борьбу с насилием после трагедии в Одинцово
«Ничего не сотворил»: политолог о вероятности импичмента Трампа
Россиян хотят пересадить в дирижабли
Раскрыта дата прощания с девочкой, погибшей при атаке ВСУ на Севастополь
«Похоронить невозможно»: продюсер Леонид Дзюник о карьере певицы Долиной
Опасный праздничный стол: какие продукты нельзя давать домашним питомцам
Капсула отеля во Внуково «заперла» девушку
В Белом доме отреагировали на слухи о расколе между Рубио и Уиткоффом
Загадочная воронка появилась в европейской стране и затянула лодки
Звезда «Что? Где? Когда?» покинет должность полпреда правительства в КС
«Повышают ставки»: член ОП о перспективах завершения конфликта на Украине
В Крыму вынесли приговор избившим боксера Двали и его товарища
В Госдуме сообщили плохую новость для навязчивых продавцов
Главного борца с коррупцией отправили в купянскую «мясорубку»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.