Хакеры взломали Spotify и заполучили весь каталог песен

Группа хакеров взломала популярный музыкальный сервис Spotify, сообщает журнал Billboard со ссылкой на представителей стриминговой компании. Так называемые пиратские активисты заполучили доступ к 86 млн аудиофайлов объемом около 300 терабайт.

Расследование несанкционированного доступа показало, что третья сторона скопировала общедоступные метаданные и использовала незаконные методы для обхода DRM и доступа к некоторым аудиофайлам платформы, — признали в Spotify.

Уточняется, что хакеры собираются распространять полученные треки через P2P-сети. При этом до сих пор были опубликованы лишь метаданные. В Spotify уже началось расследование кибератаки.

Ранее хакерская группировка ShinyHunters сообщила о взломе Pornhub и похищении данных пользователей. Злоумышленники потребовали выкуп в криптовалюте. При невыполнении требований они угрожают опубликовать конфиденциальную информацию. Предполагается, что им удалось получить доступ к истории поисковых запросов и просмотров, а также к другим личным данным пользователей.