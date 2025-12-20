Хакеры украли персональные данные миллионов французов

Крупный инцидент с утечкой конфиденциальной информации произошел в одном из ключевых министерств Франции. Пресс-служба Министерства спорта, молодежи и общественной жизни республики объявила, что ведомство подверглось масштабной кибератаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к персональным данным миллионов жителей страны.

Министерство спорта, молодежи и общественной жизни зафиксировало факт утечки данных из одной из его информационных систем, — указано в сообщении.

Официальное коммюнике с подтверждением факта взлома и оценкой последствий было опубликовано на правительственном сайте ведомства. Согласно заявлению министерства, из одной из его информационных систем были похищены данные, затрагивающие интересы примерно 3,5 млн французских семей.

В настоящее время специалисты проводят работу по информированию всех пострадавших граждан и предоставляют им рекомендации по защите от возможного мошенничества. В связи с инцидентом была официально подана жалоба в Национальную комиссию Франции по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL), которая займется расследованием нарушения.

