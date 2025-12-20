Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 03:07

Хакеры украли персональные данные миллионов французов

Хакеры совершили кибератаку на сайт Минспорта Франции

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Крупный инцидент с утечкой конфиденциальной информации произошел в одном из ключевых министерств Франции. Пресс-служба Министерства спорта, молодежи и общественной жизни республики объявила, что ведомство подверглось масштабной кибератаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к персональным данным миллионов жителей страны.

Министерство спорта, молодежи и общественной жизни зафиксировало факт утечки данных из одной из его информационных систем, — указано в сообщении.

Официальное коммюнике с подтверждением факта взлома и оценкой последствий было опубликовано на правительственном сайте ведомства. Согласно заявлению министерства, из одной из его информационных систем были похищены данные, затрагивающие интересы примерно 3,5 млн французских семей.

В настоящее время специалисты проводят работу по информированию всех пострадавших граждан и предоставляют им рекомендации по защите от возможного мошенничества. В связи с инцидентом была официально подана жалоба в Национальную комиссию Франции по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL), которая займется расследованием нарушения.

Ранее сообщалось, что хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе Pornhub и похищении данных пользователей. Злоумышленники требуют выкуп в криптовалюте, угрожая публикацией конфиденциальной информации.

хакеры
данные
кражи
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США предупредили, к чему придется готовиться Украине в 2026 году
Захарова иронично прокомментировала доступ к материалам по делу Эпштейна
Россиянам пообещали рост пособия по рождению ребенка в 2026 году
В доме Эпштейна нашли скандальный портрет Билла Клинтона
В планетарии озвучили, с чего начнется астрономическая зима в России
Раскрыты предварительные итоги переговоров Умерова и Уиткоффа
Хакеры украли персональные данные миллионов французов
Одна из стран рассматривает возможность использования карт «Мир»
Перечислены регионы с максимальным ростом пенсий по старости
МИД РФ озвучил, кто стал основным финансовым донором Украины
Хегсет анонсировал акцию возмездия в Сирии
Американские истребители и вертолеты точечно обрушились на Сирию
Орбан «вызвал охотников» на Мерца и фон дер Ляйен в язвительном видео
Военэксперт дал оценку попыткам ВСУ контратаковать у Купянска
Как забыть бывшего и найти любовь: ответы на женские вопросы об отношениях
Сына украинского посла задержали в Европе по делу об убийстве
ОП подготовит идеи для защиты россиян от цифровых мошенников
Массовое отравление в подмосковном пансионате: что известно, сколько жертв
США расширили санкционное давление на Венесуэлу
На Западе прочли между строк послание Путина на прямой линии
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря
Россия

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.