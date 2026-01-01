«Иезуитская»: названа смесь, которую могли применить ВСУ при ударе по кафе Военэксперт Матвийчук: ВСУ могли ударить по кафе белым фосфором или напалмом

ВСУ могли применить белый фосфор или напалм при ударе по кафе в Херсонской области, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что температура горения белого фосфора достигает 5500 градусов Цельсия. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Хотели нанести максимум урона мирным гражданам РФ. А при ударе по кафе и гостинице в Херсонской области ВСУ могли применить белый фосфор или напалм. Температура горения белого фосфора до 5500 градусов Цельсия, он не тушится ни водой, ничем. Это самое жестокое, иезуитское оружие, — выразил мнение Матвийчук.

Вооруженные силы Украины атаковали регион в ночь на 1 января. Три беспилотника ударили по кафе и гостинице в Хорлах. По словам главы региона Владимира Сальдо, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточнила, что после атаки возбуждено уголовное дело о теракте. Один из украинских БПЛА, как сообщил Сальдо, был оснащен зажигательной смесью. Пожар, вызванный ударом, удалось ликвидировать только под утро.