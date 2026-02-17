Переговоры по Украине в Женеве завершились спустя четыре часа

Переговоры по урегулированию украинского кризиса в швейцарской Женеве завершились спустя более четырех часов, сообщает агентство Reuters. Однако источники РИА Новости утверждают, что встреча делегаций России, Соединенных Штатов и Украины, которая началась в 15:55 по московскому времени, все еще продолжается.

Российские участники встречи работают под руководством помощника президента России Владимира Мединского. От США прибыли спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер. В составе украинской команды — секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и другие.

Ранее появилась информация о том, что украинская делегация на переговорах раскололась на два лагеря из-за споров о целесообразности подписания соглашения под руководством Вашингтона. Буданов полагает, что оперативное заключение мирного соглашения с Россией под эгидой Белого дома было бы выгоднее для Киева, поскольку «окно возможностей может скоро закрыться».