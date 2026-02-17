Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 21:33

ПВО сбила десятки дронов ВСУ при попытке атаковать российские территории

Минобороны РФ: ПВО сбила 33 БПЛА в Белгородской, Курской и Брянской областях

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Средства ПВО сбили 13 беспилотника ВСУ в российских регионах за пять часов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В частности, БПЛА нейтрализовали в Белгородской, Курской и Брянской областях.

В период с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в публикации.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ возвращаются на место преступления после терактов против мирного населения, стремясь увеличить число жертв среди гражданских. По словам дипломата, медики вызывают у украинской армии особое ожесточение.

До этого в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно.

Кроме того, атакам дронов подвергся поселок Волна, где после налета вспыхнули складские помещения и резервуар с нефтепродуктами. Губернатор Вениамин Кондратьев также подтвердил, что в ходе налета пострадали два человека, которые в настоящий момент находятся в больнице.

