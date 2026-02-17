Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 20:18

Захарова рассказала, как празднует китайский Новый год

Захарова поделилась, что празднует китайский Новый год в семейном кругу

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова традиционно отмечает китайский Новый год в кругу своей семьи, об этом она рассказала в интервью Медиакорпорации Китая. Дипломат отметила, что для нее и ее близких этот праздник интересен не только своей красотой, но и богатым историческим наследием.

Вот уже сейчас мой папа, который тоже является китаистом, позвонил мне и сказал, что он заказал китайскую еду. Поэтому после того, как мы откроем фестиваль вот здесь, на Красной площади, поеду домой, и мы в кругу (семьи. — NEWS.ru) отметим также и наступление китайского Нового года, — рассказала Захарова.

Китайский Новый год отмечается по лунно-солнечному календарю, из-за чего его дата меняется каждый год и выпадает на период с 21 января по 20 февраля. В этот раз он наступил 17 февраля 2026 года. Лунный месяц короче солнечного, поэтому для синхронизации с природными сезонами в китайском календаре примерно каждые три года вводится тринадцатый месяц. Главное торжество начинается в первый день начального лунного месяца, когда появляется молодая луна.

Мария Захарова
китайский новый год
праздники
МИД РФ
