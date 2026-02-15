«Плавающая» дата: как узнать, когда в Китае празднуют Новый год?

В Поднебесной нет привычной нам традиции встречать смену лет строго в полночь с 31 декабря на 1 января. Для жителей Китая этот день в календаре подвижен и ежегодно выпадает на разные числа. В отличие от нашего фиксированного праздника, китайское торжество постоянно «мигрирует» в широком диапазоне дат: с 21 января по 21 февраля.

Почему меняется дата китайского Нового года: загадка двух светил

Главная причина такой изменчивости кроется в системе исчисления времени. В то время как западный мир живет по солнечному календарю, восточная традиция опирается на лунно-солнечные циклы. Основным ориентиром здесь выступает Луна: начало года всегда совпадает со вторым новолунием после дня зимнего солнцестояния. Поскольку лунный месяц короче солнечного и длится около 29,5 суток, даты постоянно смещаются. Именно поэтому вопрос о том, почему меняется дата китайского Нового года, имеет чисто астрономический ответ: это результат синхронизации фаз ночного светила с движением Земли вокруг Солнца.

Чтобы определить дату праздника самостоятельно, достаточно найти в астрономическом календаре день зимнего солнцестояния (21 или 22 декабря). Отсчитайте от него первое новолуние, а затем второе: день этого второго астрономического события и станет официальным началом весны по восточному стилю.

Украшения к празднованию китайского Нового года Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Механика «високосного месяца»

Если бы китайцы ориентировались только на Луну, их праздники со временем перекочевали бы на лето. Чтобы избежать такой путаницы и удерживать календарь в рамках сезонов, была придумана хитрая система корректировки. Примерно раз в три года в китайский календарь вставляется целый дополнительный месяц. Этот «вставной» период выполняет ту же роль, что и наше 29 февраля, не позволяя календарному году слишком сильно оторваться от реальной смены времен года.

Когда праздновать в 2026 году

В наступающем цикле символом года станет Огненная Лошадь. Тем, кто планирует присоединиться к торжествам, стоит отметить в календаре 17 февраля: именно в этот день наступит 4724-й год по восточному летоисчислению. Традиционно празднование длится две недели и завершится только 3 марта.

Понимание того, почему меняется дата китайского Нового года, позволяет глубже взглянуть на древнюю культуру, где жизнь человека веками была неразрывно связана с ритмами природы и космоса. Зная эти нехитрые правила, вы всегда сможете заранее подготовиться к яркому празднику весны и встретить его вовремя.

Ранее мы рассказывали, как вырастить дома ананас.