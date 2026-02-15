Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 13:38

«Плавающая» дата: как узнать, когда в Китае празднуют Новый год?

Украшения к празднованию китайского Нового года Украшения к празднованию китайского Нового года Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Поднебесной нет привычной нам традиции встречать смену лет строго в полночь с 31 декабря на 1 января. Для жителей Китая этот день в календаре подвижен и ежегодно выпадает на разные числа. В отличие от нашего фиксированного праздника, китайское торжество постоянно «мигрирует» в широком диапазоне дат: с 21 января по 21 февраля.

Почему меняется дата китайского Нового года: загадка двух светил

Главная причина такой изменчивости кроется в системе исчисления времени. В то время как западный мир живет по солнечному календарю, восточная традиция опирается на лунно-солнечные циклы. Основным ориентиром здесь выступает Луна: начало года всегда совпадает со вторым новолунием после дня зимнего солнцестояния. Поскольку лунный месяц короче солнечного и длится около 29,5 суток, даты постоянно смещаются. Именно поэтому вопрос о том, почему меняется дата китайского Нового года, имеет чисто астрономический ответ: это результат синхронизации фаз ночного светила с движением Земли вокруг Солнца.

Чтобы определить дату праздника самостоятельно, достаточно найти в астрономическом календаре день зимнего солнцестояния (21 или 22 декабря). Отсчитайте от него первое новолуние, а затем второе: день этого второго астрономического события и станет официальным началом весны по восточному стилю.

Украшения к празднованию китайского Нового года Украшения к празднованию китайского Нового года Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Механика «високосного месяца»

Если бы китайцы ориентировались только на Луну, их праздники со временем перекочевали бы на лето. Чтобы избежать такой путаницы и удерживать календарь в рамках сезонов, была придумана хитрая система корректировки. Примерно раз в три года в китайский календарь вставляется целый дополнительный месяц. Этот «вставной» период выполняет ту же роль, что и наше 29 февраля, не позволяя календарному году слишком сильно оторваться от реальной смены времен года.

Когда праздновать в 2026 году

В наступающем цикле символом года станет Огненная Лошадь. Тем, кто планирует присоединиться к торжествам, стоит отметить в календаре 17 февраля: именно в этот день наступит 4724-й год по восточному летоисчислению. Традиционно празднование длится две недели и завершится только 3 марта.

Понимание того, почему меняется дата китайского Нового года, позволяет глубже взглянуть на древнюю культуру, где жизнь человека веками была неразрывно связана с ритмами природы и космоса. Зная эти нехитрые правила, вы всегда сможете заранее подготовиться к яркому празднику весны и встретить его вовремя.

Ранее мы рассказывали, как вырастить дома ананас.

праздники
китайский новый год
советы
интересные факты
традиции
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Просроченный обмылок»: Володин указал на расстройство психики Зеленского
В Госдуме раскрыли, что скрывается за нападками Зеленского на Орбана
На Кубани два человека погибли в ДТП
Президент Польши заговорил о ядерном оружии
Появились кадры последствий ДТП с участием вагона и легкового автомобиля
Наступление ВС РФ на Запорожье 15 февраля: полное освобождение, Цветковое
Миллер назвал нынешнюю зиму знаковой для газового рынка Евросоюза
«Миндичгейт» продолжается? Арестован экс-глава Укрэнерго, связи с Зеленским
Экс-биатлонист Шипулин раскрыл, вернет ли медаль с Олимпиады-2014
Раскрыта истинная цель Мюнхенской конференции для Запада
«Нескрываемый бред величия»: Трампу поставили диагноз
«Небо не ответит»: патриарх Кирилл объяснил, о чем нельзя молиться
Три ДРГ устроили «маскарад» и попытались зайти в тыл армии России
Миллер заявил о новом антирекорде на газовом рынке Евросоюза
В России планируют ввести новые врачебные должности
В европейской стране впервые с 1960-х годов пройдут учения по эвакуации
Австрийский прыгун лишился олимпийской медали из-за 4 мм
В России доказали, что хлеб в СССР не был дешевле
«Бу-ра-ти-но» принес своему создателю 3 млн рублей
Судьба загадочно исчезнувшей россиянки оказалась трагичной
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.