Как вырастить ананас дома: растим экзота из хвостика магазинного фрукта

Как вырастить ананас дома: растим экзота из хвостика магазинного фрукта

Как вырастить ананас дома? Это просто: возьмите хвостик свежего магазинного плода, прорастите его в воде, посадите в горшок с рыхлой почвой и обеспечьте свет, тепло и влажность. Через 2–3 года наслаждайтесь собственным урожаем сочных ананасов прямо на подоконнике.

Польза ананаса

Ананас богат витамином C, который укрепляет иммунитет и помогает бороться с простудами. Он содержит бромелайн — фермент, улучшающий пищеварение и уменьшающий воспаления в организме. Регулярное употребление этого фрукта поддерживает здоровье кожи и сосудов благодаря антиоксидантам.

Неприхотливость в уходе

Ананас не слишком прихотлив — ему нужны тропические условия:

яркий свет,

температура от 20–30 °C,

высокая влажность, но без переувлажнения почвы.

В разведении он умеренно просторный — правильный полив и подкормки решают большинство проблем. Главное — избегать сквозняков и холодной воды.

Инструкция по «урожаю»

Вырастить ананас в домашних условиях реально даже в квартире — многие успешно получают плоды из магазинного экземпляра. Это отличный способ для любителей экзотики создать тропический уголок.

Выберите спелый ананас: мякоть желтая, ароматная, плод твердый, без гнили.

Открутите или срежьте верхушку с 1–2 см мякоти, удалите нижние листья до «сердцевинки».

Подсушите срез 1–2 дня, присыпьте толченым углем или золой для защиты от гнили.

Погрузите «сердцевину» в воду комнатной температуры на 2–4 недели, меняйте воду ежедневно, пока не появятся корешки 3–5 см.

Подготовьте горшок 1–1,5 л с дренажом: слой керамзита, рыхлая почва (перлит, торф, песок 1:1:1).

Посадите росток на 2–3 см, полейте теплой отстоянной водой, поставьте на яркий подоконник (южный или восточный).

Поддерживайте 22–28 °C днем, не ниже 18 °C ночью; опрыскивайте листья ежедневно.

Полив 1–2 раза в неделю, когда верхний слой почвы подсохнет; подкормка раз в месяц калийными удобрениями весной-летом.

Через 1,5–2 года для цветения опрыскайте раствором карбамида (1 ч.л. на 1 л воды) или приложите к листьям яблоко на неделю.

Пересаживайте ежегодно в горшок на 2–3 см больше.

Полученный ананас будет сочным, сладким и ароматным, хоть и меньше магазинного — до 1 кг.

Ананас полезен для здоровья, не слишком капризен в уходе и отлично растет дома из хвостика магазинного плода при свете, тепле и правильном поливе, обещая сочный урожай через пару лет. Как вырастить ананас дома: купите спелый фрукт, прорастите верхушку в воде, посадите в рыхлую почву и ждите тропического чуда. Удачи в эксперименте!

