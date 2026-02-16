Зимняя Олимпиада — 2026
Китайский новый год-2026 — 17 февраля: как встретить год Огненной Лошади

Китайский новый год-2026: как встретить год Лошади, что готовить и дарить
Отличная новость для всех, кто любит яркие празднования: совсем скоро нас ожидает Китайский новый год — его мы сможем отпраздновать 17 февраля 2026 года! Наш сосед по азиатскому континенту собирается отмечать год Огненной Лошади с невероятным размахом, и это замечательная возможность влиться в атмосферу красочного праздника Весны. Разберемся подробно, как встретить приход Лошади в 2026 году по всем правилам, чтобы притянуть к себе везение и материальное благополучие.

Почему в Поднебесной новый год отмечают в феврале

Китайский новый год, который в этот раз наступит 17 февраля 2026 года, каждый раз выпадает на новую дату, поскольку жители Поднебесной ориентируются на лунно-солнечный календарь, отличающийся от привычного нам григорианского. Главное торжество всегда стартует в самый первый день начального лунного месяца, когда в небе зажигается молодая луна. Один лунный месяц продолжается приблизительно 29,5 суток, из-за чего лунный годовой цикл оказывается короче солнечного на 11 дней. Именно по этой причине традиции праздника Весны в 2026 году не привязаны к конкретному числу — дата колеблется в диапазоне с 21 января по 20 февраля. Для синхронизации календаря с природными сезонами жители Поднебесной периодически вводят тринадцатый месяц — примерно каждые три года.

Подготовка дома: символы и цвета года, уборка, украшения, красные конверты

Китайский новый год-2026: как встретить год Лошади, что готовить и дарить Китайский новый год-2026: как встретить год Лошади, что готовить и дарить Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Приготовления к торжеству начинаются задолго до момента, как все начнут встречать приход Лошади в 2026 году. Классическое украшение дома на китайский Новый год предполагает обязательную масштабную уборку, которую необходимо закончить накануне праздника — согласно поверьям, таким образом вы вычищаете из помещения весь накопленный негатив и готовите пространство для свежих положительных потоков. Вечером 16 февраля китайцы вывешивают алые фонари, парные весенние каллиграфические надписи на красной бумаге, ажурные бумажные гирлянды и праздничные новогодние картинки. Алый оттенок служит основным символом везения и барьером против темных сил, поэтому при украшении дома на китайский Новый год его присутствие должно быть максимальным.

Для года Огненной Лошади особенно уместны декоративные элементы с изображениями скакунов. Расставьте композиции с алыми фонариками по центру обеденного стола, дополнив их свечами или светящимися гирляндами для создания теплого праздничного освещения. Превосходно смотрятся «деревья благосостояния» — декоративные ветви, украшенные алыми конвертами, золотистыми монетами и миниатюрными подвесками, олицетворяющими материальный достаток. Красные конверты с денежными купюрами — это не только украшение дома на китайский Новый год, но и значимая традиция передачи благословений и добрых пожеланий благополучия родственникам и друзьям.

Праздничный стол: обязательные блюда для богатства, здоровья и долголетия

Новогодний стол — центральный элемент празднования, и вопрос: что готовить на китайский Новый год, обладает колоссальным значением. Каждое кушанье заключает в себе символическое послание и способствует привлечению конкретных благ в грядущий год.

Китайский новый год-2026 — 17 февраля: как встретить год Огненной Лошади Китайский новый год-2026 — 17 февраля: как встретить год Огненной Лошади Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Первейшее обязательное угощение — пельмени цзяоцзы, напоминающие по силуэту старинные китайские золотые слитки и олицетворяющие материальное процветание. По традициям праздника Весны, в 2026 году так же как и в любом другом году, чем обильнее порция пельменей вы употребите, тем значительнее финансовый доход получите в год Лошади, а отдельные семьи даже закладывают внутрь начинки монету — обнаружившего ожидает исключительная фортуна.

  • Второе ключевое яство, которое непременно нужно готовить на китайский новый год — целая рыба. Китайский иероглиф «рыба» созвучен со словом «излишек», вследствие чего рыбное блюдо означает изобилие и материальный достаток, который сохранится в новом году. Принципиально подавать рыбину целиком и даже сохранить небольшую часть несъеденной — это символизирует, что у вас постоянно будут запасы, следовательно нужда обойдет стороной.

  • Весенние роллы, внешне схожие с золотыми слитками, также притягивают богатство.

  • Для крепкого здоровья и долголетия традиции праздника Весны в 2026 году советуют готовить длинную лапшу — чем протяженнее макаронины, тем продолжительнее окажется жизненный путь.

  • Клейкий рисовый пирог няньгао символизирует профессиональное продвижение и увеличение благосостояния год за годом. Сладкие рисовые шарики танъюань воплощают единство и сплоченность семьи.

  • Обязательно включите в меню мандарины и ананасы — эти плоды приносят везение и символизируют бесконечное благоденствие.

  • Свинина рассматривается как символ процветания, поэтому жареные свиные ребрышки или целый молочный поросенок также могут стать украшением праздничного стола. Потом, если ваша цель — притянуть здоровье и материальный достаток, то задачка: «Что готовить на китайский Новый год?» для вас уже решена.

Дресс-код: какие цвета одежды принесут удачу в год Лошади, а каких избегать

Подготовка дома: символы и цвета года, уборка, украшения, красные конверты Подготовка дома: символы и цвета года, уборка, украшения, красные конверты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выбор праздничного наряда обладает немалым значением, и вопрос: «Во что одеться на китайский Новый год?» заслуживает тщательного рассмотрения. Для года Огненной Лошади особенно удачливыми считаются красный, золотистый, фиолетовый и зеленый оттенки.

  • Красный — главенствующий цвет торжества, он воплощает радость и везение, вследствие чего красное платье, пиджак или шарф окажутся превосходным выбором.

  • Золотистый оттенок символизирует богатство и процветание.

  • Фиолетовый — мудрость и духовность.

  • Зеленый — рост и возрождение.

Решая, во что одеться на китайский Новый год, принимайте во внимание формат мероприятия:

  • для семейных застолий подойдет комфортная одежда с символическими цветовыми элементами,

  • для общественных фестивалей можно подобрать смелые яркие костюмы с узорами,

  • для посещения азиатских храмов предпочтительнее надеть скромную одежду значимых оттенков.

Удачные цветовые комбинации — красный с золотистым (формирует праздничный и уверенный образ), зеленый с кремовым (свежий и умиротворенный), бордовый с золотистым (элегантный и солидный).

Важно понимать, каких расцветок следует избегать: белый и черный ассоциируются с трауром и невзгодами, следовательно эти тона не стоит включать в праздничный гардероб для празднования Китайского нового года 17 февраля 2026. Выбирая аксессуары, отдавайте предпочтение золотистым украшениям, которые усилят энергетику богатства и материального процветания. Теперь вы знаете, как встретить год Лошади в 2026 году, чтобы привлечь богатство и удачу.

Традиционные подарки и поздравления: что дарить близким, коллегам, детям

Почему в Поднебесной новый год отмечают в феврале Почему в Поднебесной новый год отмечают в феврале Фото: Alex Milan Tracy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Выбирая подарки на год Лошади-2026, учитывайте символическое значение и культурные традиции.

  • Красные конверты с купюрами хунбао — традиционный вариант, особенно для детей и младших родственников, они воплощают благословение и пожелание материального благополучия.

  • Традиционная праздничная выпечка и сладости в нарядных подарочных упаковках — превосходный выбор, поскольку они несут пожелания счастья и радостной жизни.

  • Наборы с разнообразным печеньем, кунжутными шариками (символ счастья), золотистыми слойками (символ богатства) и миниатюрными праздничными пудингами окажутся замечательными подарками на год Лошади в 2026 году.

Можно преподносить «деревья благосостояния» с алыми конвертами и золотистыми украшениями, декоративные композиции с мандаринами и цветочными букетами, а также традиционные новогодние пудинги различных вкусов — кокосовые, с финиками или имбирные. Если испытываете затруднения в выборе подарков на год Лошади-2026, подарочные сертификаты на традиционные деликатесы предоставят получателю возможность самостоятельно выбрать желаемое лакомство. Избегайте дарить часы, режущие и колющие предметы, а также вещи белой или черной расцветки — они расцениваются как неблагоприятные.

Энергия года Лошади

Год Огненной Лошади, стартующий 17 февраля, обещает стать динамичным и насыщенным событиями. Лошадь олицетворяет силу, жизненную энергию и независимость, а стихия Огня добавляет страсть, драйв и харизматичность. Люди, появившиеся на свет в год Огненной Лошади, считаются независимыми, амбициозными и переполненными энтузиазмом. Этот год возвращается раз в 60 лет и приносит как грандиозный прогресс, так и стремительные перемены. Празднования растянутся на 16 дней и завершатся Фестивалем фонарей 3 марта, который совпадет с полным лунным затмением.

Присоединившись к традициям праздника Весны 2026, вы сможете насытить свою жизнь обновленной энергией, притянуть везение и благосостояние. Украсьте жилище алыми фонариками и изображениями скакунов, приготовьте символические кушанья для богатства и долголетия, наденьте одежду счастливых расцветок и подарите родным алые конверты с пожеланиями процветания. Пусть год Огненной Лошади принесет вам смелость, динамику и воплощение самых дерзких устремлений!

