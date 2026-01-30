31 января — День ювелира: история древнейшего ремесла и шедевры

Нам скоро предстоит отметить блестящую во всех смыслах дату — День ювелира, она наступит 31 января 2026 года — повод вспомнить величайшее искусство, которое сопровождает человечество тысячелетиями. Ювелирное дело прошло невероятный путь от простейших украшений до настоящих шедевров, поражающих красотой и техникой исполнения. Этот праздник объединяет мастеров всех поколений, хранящих традиции и создающих новые формы красоты.​

Истоки: первые украшения из ракушек, кости и камня

Древние ювелирные украшения появились задолго до работы с драгоценными металлами — первые находки датируются палеолитом, когда люди создавали подвески из ракушек, костей животных и камня. Археологические раскопки показывают, что уже 40–50 тысяч лет назад наши предки украшали себя бусами из морских раковин, просверливая в них отверстия примитивными инструментами. Древние ювелирные украшения из кости часто имели символическое значение, отражая верования и статус владельца.

​Настоящее ювелирное искусство с использованием металлов зародилось около 6-7 тысяч лет назад на территории Месопотамии и Древнего Египта, где мастера освоили технику обработки золота и серебра. Древние ювелирные украшения того периода включали диадемы, браслеты и серьги, украшенные полудрагоценными камнями. Многие изделия прекрасно сохранились благодаря устойчивости благородных металлов к коррозии, и сегодня их можно увидеть в крупнейших музеях мира.​

31 января — День ювелира: история древнейшего ремесла и украшения Древнего Египта Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ювелиры Средневековья в Европе и Древней Руси: техники и стили

История ювелирного дела в России неразрывно связана с византийскими традициями, пришедшими на Русь вместе с христианством. Ювелиры того времени на Руси владели уникальными техниками: зернью (напаивание мельчайших золотых шариков), сканью (ажурный узор из тонкой проволоки) и эмалированием. История ювелирного дела в России особенно ярко проявилась в XII–XIII веках, когда киевские и новгородские мастера создавали изысканные украшения для князей и Церкви.

​Ювелиры Средневековья в Европе объединялись в цеховые гильдии, строго охраняя профессиональные секреты и техники обработки металлов. Средневековые техники включали литье, чеканку, гравировку и инкрустацию драгоценными камнями. В России ювелиры той эпохи и их техники стали выдающимися: они достигли вершин мастерства в технике черни — создании контрастных узоров на серебре с помощью специального сплава.

​История ювелирного дела в России знает множество выдающихся мастеров, но легендарная история о подкованной блохе из сказа Лескова основана на реальных традициях тульских оружейников и ювелиров, славившихся микроминиатюрой. Современное ювелирное искусство продолжает эти традиции, используя как старинные техники, так и новейшие технологии.​

Легендарные украшения: шапка Мономаха, короны Британии, колье Тиффани

Шапка Мономаха — один из главных символов русской государственности, созданный, предположительно, в XIV веке золотоордынскими мастерами. Списки знаменитых драгоценностей мира обязательно включают этот головной убор, украшенный золотыми пластинами с филигранью, драгоценными камнями и жемчугом, увенчанный крестом. Шапка Мономаха веками использовалась при коронации русских царей и хранится в Оружейной палате Московского Кремля. Шапку Мономаха, как и короны Британии, смело можно назвать шедеврами мирового ювелирного искусства.

Шапка Мономаха, представленная в экспозиции на выставке в музее Московского Кремля Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

​Короны Британии представляют собой целую коллекцию королевских регалий, среди которых выделяется корона Святого Эдуарда весом более 2 килограммов, используемая для коронации. Знаменитые драгоценности мира также включают Имперскую государственную корону с легендарным рубином Черного принца и алмазом Куллинан II. Короны Британии украшены тысячами бриллиантов, сапфиров, изумрудов и жемчуга, представляя вершину ювелирного мастерства.

​Среди творений дома Tiffany особое место занимает желтый бриллиант Tiffany весом 128,54 карата — один из крупнейших желтых алмазов в мире. Знаменитые драгоценности мира пополняются творениями современных ювелиров, создающих уникальные колье, тиары и браслеты для королевских семей и знаменитостей. День ювелира 31 января напоминает о том, что за каждым шедевром — будь то шапка Мономаха или короны Британии — стоят годы обучения и совершенствования мастерства.​

Путь к профессии ювелира

Современное ювелирное искусство требует не только художественного таланта, но и технических знаний, терпения и внимания к деталям. Будущим мастерам стоит выбирать специализированные учебные заведения — художественные училища, колледжи декоративно-прикладного искусства или профильные факультеты вузов. Современное ювелирное искусство развивается в крупных центрах: Москве, Санкт-Петербурге, Костроме и других городах с богатыми ремесленными традициями.

31 января — День ювелира: история ремесла от древности до наших дней Фото: Shutterstock/FOTODOM

​В обучении важно изучать как классические техники (литье, ковку, эмалирование), так и современные технологии 3D-моделирования и лазерной обработки. День ювелира, который отмечается 31 января 2026 года, — отличная возможность посетить мастер-классы, выставки и познакомиться с работами признанных мастеров. Примером для подражания могут стать как исторические фигуры вроде Карла Фаберже, так и современные художники-ювелиры, чьи работы представлены на международных выставках.