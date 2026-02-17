18 февраля — День транспортной полиции России: на страже дорог, неба и воды

Слышали ли вы о том, что в России существует транспортная полиция? Это не те, кто проверяет билеты в метро или останавливает водителей на трассах, — речь о самостоятельном силовом подразделении. Предлагаем узнать больше об этой профессии.

История создания: от жандармских экипажей до современной службы

Профессиональный праздник работников ведомства приходится на вторую декаду последнего месяца зимы. День транспортной полиции выпадает на 18 февраля неслучайно: в эту дату 1919 года вышел декрет «Об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог», заложивший основу системы охраны путей сообщения. Между тем история транспортной полиции в России уходит корнями в XIX век: император Александр I первым понял важность надзора за водными и сухопутными маршрутами. С появлением железнодорожного сообщения при Николае I возникли жандармские экипажи, отвечавшие за правопорядок на станциях.

Столетия сменяли друг друга, государственный строй менялся, а история транспортной полиции в России продолжала развиваться: служба прошла через революционные потрясения и годы Великой Отечественной, постоянно подтверждая свою необходимость. В наши дни это влиятельная организация, включающая тысячи специалистов. Многолетняя история транспортной полиции России демонстрирует: без надзора за транспортными магистралями невозможна нормальная работа страны.

Как попасть на работу в ведомство

Профессия «транспортный полицейский» предполагает наличие определенных характеристик и образования. В штат принимаются россияне 18–35 лет, соответствующие критериям по личностным параметрам, физическим данным и медицинским показателям для исполнения должностных функций. Обязательны: гражданство РФ, незапятнанная репутация, отслуженный срок в армии, среднее образование. На большинство позиций требуется вузовский диплом юриста, однако допускается зачисление с иным образованием при условии получения юридического во время работы. Претенденты проходят медосмотр и психологическую диагностику до принятия решения о найме.

Сферы ответственности: безопасность на вокзалах, в аэропортах, метро, поездах и самолетах

Чем занимается транспортная полиция? Под ее контролем — железнодорожная, авиационная и водная инфраструктура, а не маршрутки или частные авто граждан. Линейные подразделения дислоцируются на территории вокзалов, аэропортов, речных и морских причалов. Ключевые функции:

защита пассажиров и грузов;

поддержание порядка;

предотвращение правонарушений;

досмотр при необходимости;

расследование преступлений.

18 февраля — День транспортной полиции России: на страже дорог, неба и воды Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проще говоря, вот чем занимается транспортная полиция каждый день:

проверяет входящих на вокзалах;

гарантирует безопасность в пути;

предупреждает ЧП;

противодействует распространению оружия и наркотиков.

Ведомство сотрудничает с региональными подразделениями МВД, пограничной службой и охраной транспортных хабов, объединяя действия ради защиты населения.

Известные операции и будни: борьба с хищениями, терроризмом, незаконным оборотом

Значимые операции транспортной полиции охватывают множество направлений. На объектах федерального и международного сообщения систематически реализуются оперативно-профилактические акции: «Грузы», «Пассажир», «Розыск», «Нелегал», «Путина». По итогам 2025 года транспортная полиция продолжила демонстрировать высокую эффективность: только в Кузбассе раскрыто 354 преступления, из незаконного оборота изъято более 7 кг наркотиков. В Кировской области сотрудники конфисковали свыше 1 кг запрещенных веществ, выявили 94 человека в розыске и обеспечили безопасность более двух тысяч авиарейсов. Значимые операции транспортной полиции включают антитеррористическую деятельность: специалисты блокируют угрозы безопасности передвижения, инициируют дела о буйстве на бортах самолетов.

День транспортной полиции 18 февраля: история и задачи службы Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как поздравить сотрудников транспортной полиции

Поздравления с Днем транспортной полиции — шанс выразить благодарность тем, кто охраняет нас в дороге. Отправьте открытку с теплыми словами признательности за храбрость, выдержку и преданность делу. Поздравления с Днем транспортной полиции традиционно включают пожелания крепкого здоровья, карьерных достижений, семейного счастья и спокойных будней.

Топ-5 подарков сотрудникам

Подарить представителям транспортной полиции в их профессиональный праздник можно множество полезных вещей. Мы подготовили топ-5 презентов, чтобы облегчить вам муки выбора.

Престижные бизнес-аксессуары: кейсы, папки, планеры с эмблемой подразделения.

Комплекты элитной канцелярии: авторучки известных марок в презентабельных коробках.

Термокружки и термосы с персональной надписью — удобный вариант для смен.

Настольные награды, медали и сувениры, акцентирующие значимость службы.

Подарочные карты в спортивные или книжные магазины.

День транспортной полиции, который мы отметим 18 февраля, — возможность вспомнить тех, кто круглосуточно дежурит на вокзалах, в аэропортах и составах, обеспечивая нашу защиту в пути.