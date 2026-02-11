Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 05:55

К чему снятся деньги: к богатству или беде?

К чему снятся деньги: к богатству или беде? К чему снятся деньги: к богатству или беде? Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сон о деньгах часто вызывает волнение, ведь бумажные купюры или монеты в ночных грезах несут скрытые послания. Согласно сонникам Миллера и Фрейда, деньги символизируют не только материальное благополучие, но и эмоциональные переживания, страхи или желания. Давайте разберемся, к чему снятся деньги в различных ситуациях, чтобы понять знаки судьбы.

Деньги в руках: к удаче или обману?

Если во сне вы держите пачку свежих банкнот, это предвещает финансовый подъем и успешные сделки. Сонник Ванги трактует такие видения как благословение высших сил на процветание. Однако мятые или грязные купюры предупреждают о потерях: возможно, коллега или партнер подведет. Монеты в кармане сулят мелкие радости и стабильность, но их потеря сигнализирует о тратах впустую.

Раздавать или получать деньги

Считать деньги во сне — к расчету с долгами и прибыли. Сонник Лоффа подчеркивает: если вы раздаете их нищим, ждите неожиданной помощи от близких. Получать пачку купюр от незнакомца обещает выгодное предложение по работе. Красть деньги? Это тревожный знак: подсознание боится собственной жадности или предательства.

К чему снятся деньги мужчине

Для мужчины сон о деньгах — прямой намек на карьеру и власть. Толстая пачка купюр предвещает повышение или крупный контракт. Фрейд видит в этом символ сексуальной энергии и успеха в отношениях. Но терять деньги во сне мужчинам не стоит. Это сулит ссоры с руководством или неудачи в бизнесе.

К чему снятся деньги женщине

Женщинам деньги во сне указывают на эмоциональную сферу и семью. Купюры в кошельке обещают гармонию в доме, романтические подарки или прибавление в семье. Сонник Миллера отмечает: золотые монеты — к замужеству или рождению ребенка. Грязные банкноты предупреждают о сплетнях или измене: проверьте окружение.

Цвет денег важен: зеленые — к зависти, красные — к страсти. Место действия тоже имеет значение: деньги в банке сулят долгосрочное богатство, на улице — случайную удачу. Если сон повторяется, ведите дневник грез для точного прогноза.

Ранее мы выяснили, к чему снится ребенок.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
