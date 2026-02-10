Зимняя Олимпиада — 2026
Полосатое чудо: мраморный десерт «Зебра» без муки и с апельсиновой ноткой

Полосатое чудо: мраморный десерт «Зебра» без муки и с апельсиновой ноткой
Манник на кефире «Зебра» выглядит как мраморный пирог, но готовится гораздо проще. В этом варианте в тесто добавляется цедра апельсина (1 ч. л.): она дает тонкий аромат и делает вкус необычным, хотя набор продуктов остается доступным.

Манку залейте кефиром (250 мл) и оставьте на 20 минут. Вмешайте яйца (2 шт.), сахар (120 г), растопленное масло (сливочное — 60 г), соль (щепотка) и разрыхлитель (1 ч. л.). Половину теста отложите, во вторую добавьте какао (2 ст. л.). В форму поочередно выкладывайте светлое и темное тесто, чтобы получился рисунок «зебры». Выпекайте манник на кефире при 180 °C около 35–40 минут.

В результате получается нежный, ароматный манник на кефире с контрастными полосами и легкой цитрусовой ноткой — эффектный десерт без лишних хлопот.

  • Калорийность на 100 г: 285 ккал.

  • БЖУ: 7,0/9,8/39,5.

Ранее мы делились с вами рецептом легкого ужина за 10 минут.

