Маленькие, да удаленькие! Сочные пирожки с мясом по-татарски: вак-бэлиши

Вак-бэлиш в переводе означает «маленький пирог», но по своей сытности и аромату он ничуть не уступает своему большому брату зур-бэлишу. Эти круглые открытые пирожки с мясным соком внутри — идеальное решение, когда хочется чего-то по-домашнему теплого и праздничного одновременно.

Для теста берите 500 г муки и 150 г сливочного масла прямо из морозилки. Разотрите в крошке. Влейте 200 мл кефира, вбейте 1 куриное яйцо и добавьте 0,5 ч. л. соли. Замесите тесто и оставьте его в холодильнике на полчаса.

Пока тесто отдыхает, подготовьте начинку: возьмите 500 г мяса (лучше всего говядины или жирной баранины) и нарежьте его кубиками по 1 см. Такими же кусочками измельчите 500 г картошки и 2 средние луковицы. Смешайте все в миске, добавьте 1 ч. л. соли и 1 ч. л. черного молотого перца.

Разделите тесто на небольшие шарики весом около 60 г и раскатайте из них лепешки. В центр каждой положите по 2 ст. л. начинки. Поднимайте края теста кверху и защипывайте их по кругу юбочкой, оставляя в центре небольшое отверстие. Выложите пирожки на противень и отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. За 10 минут до конца выпекания влейте в дырочку каждого пирожка по 1 ст. л. горячего бульона. Смажьте готовые вак-бэлиши маслом и накройте полотенцем на 5 минут. Подавайте их горячими, пока тесто хрустит, а начинка тает во рту.

Совет: если у вас нет готового бульона, можно заменить его смесью горячей воды с кусочком сливочного масла и щепоткой соли.

Готовим отличный творожный пирог дуртмеш: еще один татарский рецепт.