Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 07:45

Маленькие, да удаленькие! Сочные пирожки с мясом по-татарски: вак-бэлиши

Пирожки с мясом по-татарски Пирожки с мясом по-татарски Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вак-бэлиш в переводе означает «маленький пирог», но по своей сытности и аромату он ничуть не уступает своему большому брату зур-бэлишу. Эти круглые открытые пирожки с мясным соком внутри — идеальное решение, когда хочется чего-то по-домашнему теплого и праздничного одновременно.

Для теста берите 500 г муки и 150 г сливочного масла прямо из морозилки. Разотрите в крошке. Влейте 200 мл кефира, вбейте 1 куриное яйцо и добавьте 0,5 ч. л. соли. Замесите тесто и оставьте его в холодильнике на полчаса.

Пока тесто отдыхает, подготовьте начинку: возьмите 500 г мяса (лучше всего говядины или жирной баранины) и нарежьте его кубиками по 1 см. Такими же кусочками измельчите 500 г картошки и 2 средние луковицы. Смешайте все в миске, добавьте 1 ч. л. соли и 1 ч. л. черного молотого перца.

Разделите тесто на небольшие шарики весом около 60 г и раскатайте из них лепешки. В центр каждой положите по 2 ст. л. начинки. Поднимайте края теста кверху и защипывайте их по кругу юбочкой, оставляя в центре небольшое отверстие. Выложите пирожки на противень и отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. За 10 минут до конца выпекания влейте в дырочку каждого пирожка по 1 ст. л. горячего бульона. Смажьте готовые вак-бэлиши маслом и накройте полотенцем на 5 минут. Подавайте их горячими, пока тесто хрустит, а начинка тает во рту.

  • Совет: если у вас нет готового бульона, можно заменить его смесью горячей воды с кусочком сливочного масла и щепоткой соли.

Готовим отличный творожный пирог дуртмеш: еще один татарский рецепт.

пирожки
национальная кухня
Татарстан
рецепты
татарские рецепты
выпечка
простой рецепт
быстрые рецепты
кулинария
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 200 россиян застряли на круизном лайнере из-за «Эпической ярости» США
«Отрицают»: в Иране сделали заявление по запуску ракеты в адрес Турции
Эксперт по ИИ объяснила, как распознать написанный нейросетью текст
Дмитриев спрогнозировал резкий скачок цен на нефть
Овчинский: в ЕКЦ обработали примерно 27 тыс. обращений по реновации
«Опережая время»: как прошло открытие выставки Егора Зайцева «Форма цвета»
В США указали на подготовку курдов к наступательной операции в Иране
Украинских полицейских начали массово переводить в штурмовики
Стало известно, какие россияне смогут получить пенсию досрочно
Трое жителей Саратова пострадали при ночной атаке украинских БПЛА
Стало известно, какие россияне смогут получить пенсию досрочно
Трех человек спасли из горящего массажного салона в Москве
В США рассказали, сколько дней продлится операция против Ирана
Стало известно, какую схему мошенники чаще используют перед 8 Марта
Школьникам рассказали о нюансах устного экзамена перед ОГЭ по истории
Страховщик раскрыл среднюю стоимость лечения рака в России
Юрист поставил Сабурова «на счетчик»
Прибавка в 22 000 с 1 апреля: составили список получателей соцпенсий
Мужчину зарезали рядом со станцией метро «Сокол» в Москве
Пенсионерка рассказала о пережитом кошмаре в Красноармейске
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.