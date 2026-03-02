Зимняя Олимпиада — 2026
Другие пироги с творогом теперь не готовим! Татарский шедевр: дуртмеш

Другие пироги с творогом теперь не готовим! Татарский шедевр: дуртмеш
Дуртмеш — очень вкусный татарский пирог с творогом и изюмом. Особая техника приготовления делают этот пирог отличным угощением, достойным самого дорогого гостя.

Для начала приготовьте основу. Возьмите 200 мл теплого молока, растворите в нем 1 ст. л. сахара и 7 г сухих дрожжей. В глубокую миску просейте 450 г муки, добавьте 100 г растопленного сливочного масла, 1 яйцо и щепотку соли. Соедините муку с дрожжевой смесью и замесите мягкое тесто, которое должно отдохнуть в тепле около 1 часа. Пока основа подходит, займитесь главной изюминкой — начинкой. Возьмите 600 г жирного домашнего творога и протрите его через сито для идеальной гладкости. Добавьте к творогу 150 г сахара, 2 яйца и 100 г предварительно промытого и просушенного изюма.

Раскатайте тесто в большой круг и переложите его в форму диаметром 26 см так, чтобы края немного свисали. Выложите внутрь всю творожную массу и аккуратно разровняйте ее ложкой. Свободные края теста соберите к центру, создавая красивые складки, но оставляя середину открытой. Смажьте бортики желтком и отправляйте пирог в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте дуртмеш примерно 45 минут, пока творог не станет упругим. Перед подачей дайте пирогу полностью остыть, чтобы начинка стабилизировалась и стала похожа на нежное суфле.

  • Совет: добавьте в начинку немного цедры лимона или ванильного сахара для аромата.

Смотрите рецепт другого вкусного татарского пирога: легендарный зур бэлиш.

