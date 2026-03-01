Запеченный камамбер с помидорами — французская закуска за 15 минут

Представьте: вы разрезаете хрустящую корочку сыра, и оттуда вытекает тягучая, ароматная масса, смешанная с соком запеченных помидоров и чесноком. Это камамбер в духовке — закуска, которая сводит с ума одним своим видом. Идеально для романтического ужина или когда хочется побаловать себя чем-то особенным.

Возьмите круг камамбера (250 г). Застелите бумагой для выпечки небольшую форму, положите туда сыр. Сделайте на его поверхности неглубокие надрезы крест-накрест. Вставьте в них тонкие пластинки чеснока (2 дольки) и веточки зелени. Если свежей зелени нет, посыпьте сыр сушеными травами.

Нарежьте 200 г черри пополам, смешайте с 1 ст. л. оливкового масла, солью и перцем. Выложите помидоры вокруг сыра в форму для запекания. Сбрызните камамбер оливковым маслом и медом (1 ч. л.).

Запекайте в разогретой до 200°C духовке 10–12 минут. Главное, не передержать в духовке, чтобы сыр не начал течь. Подавайте немедленно с хрустящим багетом, крекерами или просто свежим хлебом.

Совет: для пикантности посыпьте готовый сыр щепоткой острого перца или паприкиы. А еще камамбер можно заменить на бри.

Вы знали, что камамбер очень полезен? Читайте нашу статью о сырах, которые улучшают память и работу мозга.