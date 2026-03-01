Зимняя Олимпиада — 2026
Манник на кефире, который тает во рту: попробуйте!

Манник на кефире, который тает во рту: попробуйте! Манник на кефире, который тает во рту: попробуйте! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для теста понадобится: 1 стакан манной крупы, 1 стакан кефира любой жирности, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан пшеничной муки, 3 крупных куриных яйца, 100 г размягченного сливочного масла, щепотка ванилина, цедра одного лимона, 10 г разрыхлителя.

Магия этого манника кроется в первом шаге: смешайте манку с кефиром в просторной миске, хорошо размешайте и дайте постоять хотя бы час, а идеально — до утра. Крупа впитает кисломолочную мягкость, обещая десерту ту легкую, сочную консистенцию, за которой его так ценят. Когда время придет, вмешайте яйца, взбитые с сахаром в густую желтую пену. Добавьте размягченное, но не жидкое масло, аккуратно подмешивая его лопаткой.

Просейте муку с разрыхлителем и порциями всыпьте в тесто, не убирая пузырьки воздуха. Финальный штрих — свежая лимонная цедра и ванилин, их кладут последними, чтоб аромат не испарился. Выпекайте в смазанной маслом и присыпанной манкой форме при 180 градусах примерно 45 минут, пока шпажка из сердцевины не выйдет сухой.

Оставьте манник в форме под полотенцем на 15 минут, потом остудите на решетке полчаса. Так влага распределится ровно, а пирог обретет совершенную нежность.

