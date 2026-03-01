Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 14:19

«Перевернул лист»: Зарубин вспомнил историю о Путине и зарубежном ученом

Зарубин: Путин за один день принял в гражданство России зарубежного ученого

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече всего за один день принял иностранного ученого в гражданство РФ, сообщил журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин. По словам корреспондента, опубликованным в его Telegram-канале, специалист долго не мог стать российским гражданином и обратился с просьбой о помощи к лидеру.

Зарубин уточнил, что после просьбы президент достал свой лист с речью и перевернул его на чистую сторону. Потом Путин попросил ученого написать заявление на принятие гражданства РФ и тут же подписал «документ».

Путин перевернул лист своего текста на чистую сторону, отдал ему и сказал: «Пишите прямо сейчас заявление на имя президента России, — привел подробности журналист.

Ранее Зарубин сообщил, что Путин на неделе с 2 по 8 марта встретится с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Не исключены и другие международные контакты. Также глава государства примет участие в ежегодном заседании коллегии МВД РФ. Кроме того, Путин встретится с членами правительства, а также продолжит работу с регионами.

Владимир Путин
ученые
гражданство
Павел Зарубин
