Раскрыта правда о скандальном фото Хокинга в досье Эпштейна Женщины с фото Хокинга в досье Эпштейна оказались сиделками физика

Женщины в купальниках, попавшие на фото с британским физиком Стивеном Хокингом из досье финансиста Джеффри Эпштейна, были сиделками ученого, сообщает The Sun. Снимок обнаружили среди документов, обнародованных Минюстом США в рамках расследования по делу Эпштейна, обвиненного в преступлениях сексуального характера.

Как пояснил представитель семьи, женщины сопровождали Хокинга в поездках и обеспечивали ему необходимую медицинскую поддержку. Ученому требовался постоянный уход из-за прогрессирующего бокового миотрофического склероза. По данным издания, фотографию сделали в 2006 году в отеле Ritz Carlton на острове Сент-Томас после научного мероприятия, посвященного квантовой космологии.

Эпштейн присутствовал на встрече и профинансировал участие более 20 исследователей, в том числе Хокинга. В газете подчеркивают, что упоминание физика в досье не подразумевает каких-либо противоправных действий с его стороны.

Ранее телекомпания CNN сообщила о сокрытии Минюстом США десятков протоколов допросов по делу Эпштейна. Среди неопубликованных материалов оказались показания женщины, обвинившей американского президента Дональда Трампа в домогательствах.