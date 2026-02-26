Заливаю манку кефиром на ночь, а утром остается только испечь — нежно, вкусно, быстро

Беру манку, кефир и сметану — и на ночь оставляю в холодильнике, чтобы утром за 5 минут отправить в духовку и получить обалденный завтрак. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ленивого утра или когда хочется порадовать семью домашней выпечкой без хлопот. Его необычность в том, что манка за ночь набухает в кефире, а утром остаётся лишь добавить яйцо, сахар и специи — и можно выпекать. Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный манник с золотистой корочкой, тающий во рту и наполненный ванильным ароматом. Он хорош и сам по себе, и со сметаной, ягодами или сгущёнкой — всегда беспроигрышный вариант.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан манной крупы, 1 стакан кефира, 3 ст. ложки сметаны, 1 яйцо, щепотка соли, 2 г ванилина, ¼ ч. ложки соды, 1 ст. ложка яблочного уксуса, 110 г сахара. Вечером залейте манку кефиром, добавьте сметану, перемешайте и уберите в холодильник до утра. Утром добавьте яйцо, соль, ванилин, сахар и гашёную уксусом соду, тщательно перемешайте. Вылейте массу в смазанную форму и выпекайте при 180°C 40–50 минут до румяной корочки. Подавайте тёплым с любимым топпингом.

