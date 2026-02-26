Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 11:30

Заливаю манку кефиром на ночь, а утром остается только испечь — нежно, вкусно, быстро

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру манку, кефир и сметану — и на ночь оставляю в холодильнике, чтобы утром за 5 минут отправить в духовку и получить обалденный завтрак. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ленивого утра или когда хочется порадовать семью домашней выпечкой без хлопот. Его необычность в том, что манка за ночь набухает в кефире, а утром остаётся лишь добавить яйцо, сахар и специи — и можно выпекать. Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный манник с золотистой корочкой, тающий во рту и наполненный ванильным ароматом. Он хорош и сам по себе, и со сметаной, ягодами или сгущёнкой — всегда беспроигрышный вариант.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан манной крупы, 1 стакан кефира, 3 ст. ложки сметаны, 1 яйцо, щепотка соли, 2 г ванилина, ¼ ч. ложки соды, 1 ст. ложка яблочного уксуса, 110 г сахара. Вечером залейте манку кефиром, добавьте сметану, перемешайте и уберите в холодильник до утра. Утром добавьте яйцо, соль, ванилин, сахар и гашёную уксусом соду, тщательно перемешайте. Вылейте массу в смазанную форму и выпекайте при 180°C 40–50 минут до румяной корочки. Подавайте тёплым с любимым топпингом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Надоела возня с дрожжевым тестом? Печем ленивый и вкусный лимонный пирог
Семья и жизнь
Надоела возня с дрожжевым тестом? Печем ленивый и вкусный лимонный пирог
Постные напитки: от узвара до смузи — что пить, когда молоко под запретом?
Семья и жизнь
Постные напитки: от узвара до смузи — что пить, когда молоко под запретом?
Лучший манник в моей жизни: не черствеет, не крошится, тает во рту. Рецепт нашла в маминой тетрадке с пометкой «хит»!
Общество
Лучший манник в моей жизни: не черствеет, не крошится, тает во рту. Рецепт нашла в маминой тетрадке с пометкой «хит»!
Манник в стиле «зебра» с какао и ягодами: простой рецепт
Семья и жизнь
Манник в стиле «зебра» с какао и ягодами: простой рецепт
Забудьте о долгом ожидании: творожные «Вертуты» с творогом и изюмом готовы за 20 минут — нежнее облака и вкуснее любых пирожных
Общество
Забудьте о долгом ожидании: творожные «Вертуты» с творогом и изюмом готовы за 20 минут — нежнее облака и вкуснее любых пирожных
рецепты
манник
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Накаляется»: в Кремле отреагировали на ситуацию вокруг Кубы
В Кремле раскрыли, затронут ли Путин и Лукашенко тему Совета мира
В Кремле раскрыли, кто еще будет на встречи Путина и Лукашенко в Москве
«Закончится проблемами»: в ГД объяснили слова Зеленского о «победе» Украины
Житель Петербурга едва не стал жертвой пожара в квартире
Песков объяснил, почему дефицит бюджета не создаст серьезных проблем
«Это его наказало»: Мостовой о совмещении Карпина в «Динамо» и сборной РФ
«Президент держит руку на пульсе»: Песков о ситуации с дефицитом бюджета
В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона
Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге
Адвокаты ответили, может ли мечта Сабурова вернуться в РФ стать реальностью
В Кремле пояснили позицию России по участию в Совете мира
Песков прокомментировал тревожные слова Силуанова о нефтегазовых доходах
Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника
Курс рубля обрушился на фоне планов ужесточения бюджетного правила
Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга
Украина лишилась одного из «величайших в мире дирижеров-интерпретаторов»
Попытка подозреваемого заложить бомбу под авто военного попала на видео
В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его
Ребенок едва не умер из-за огромной оливки в желудке
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.