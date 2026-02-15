Зимняя Олимпиада — 2026
Лучший манник в моей жизни: не черствеет, не крошится, тает во рту. Рецепт нашла в маминой тетрадке с пометкой «хит»!

Фото: D-NEWS.ru
Этот манник из маминой тетрадки — гениально простое и невероятно вкусное чудо советской кухни, которое остается свежим даже на третий день. Его необычность в маленькой хитрости — майонезе, который добавляет выпечке нежность и сочность, не позволяя ей черстветь. Получается обалденная вкуснятина: высокий, пористый манник с золотистой корочкой и влажной, тающей во рту серединкой, с легким ванильным ароматом и кислинкой изюма. Он хорош и сам по себе, и со сметаной, и с вареньем — настоящая магия старых проверенных рецептов.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл кефира комнатной температуры, 280 г манной крупы, 200 г сахара, 2 крупных яйца, 130 г просеянной муки, 100 г классического майонеза (4 ст. л. с горкой), 50 г растопленного сливочного масла, 1 ч. л. соды без горки, 10 г ванильного сахара, щепотка соли и 100 г изюма по желанию. Кефир смешайте с манкой и оставьте на 30–40 минут для набухания. Яйца взбейте с сахаром, ванилином и солью, добавьте майонез, растопленное масло и набухшую манку с кефиром, перемешайте. Муку смешайте с содой и вмешайте в тесто, добавьте изюм. Вылейте в смазанную маслом форму и выпекайте при 180 градусах 40–50 минут до сухой шпажки.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

