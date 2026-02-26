Постные напитки: от узвара до смузи — что пить, когда молоко под запретом?

Когда из рациона исключены молочные напитки, возникает закономерный вопрос: чем наполнить стакан? Вода — основа жизни, но не единственный вариант. Традиция постного стола на самом деле богата на напитки: от густых и сытных до освежающих и витаминных. Рассказываем, как приготовить узвар по всем правилам, подружить ягоды с растительным молоком и не потерять полезные свойства меда в компоте.

Что можно пить в пост? Все об основных напитках

Вода. Основной и универсальный напиток, разрешенный без ограничений.

Чай и травяные настои. Черный, зеленый, травяной чай разрешены. Главное — не добавлять молоко в строгие дни.

Кофе. Допустим в умеренном количестве. Добавлять сливки и молоко в пост нельзя.

Компоты и морсы. Домашние напитки из сухофруктов и ягод полностью подходят для постного стола.

Кисель. Классический ягодный или фруктовый кисель без молока — хороший вариант для разнообразия.

Растительное молоко. Соевое, миндальное, овсяное молоко можно использовать в напитках вместо обычного.

Пост — это не только ограничения в пище, но и умеренность в целом. Даже разрешенные напитки не стоит употреблять в избытке. Если есть хронические заболевания или особые потребности в питании, лучше заранее проконсультироваться со специалистом и выбрать подходящий режим.

Напитки в пост Фото: Shutterstock/FOTODOM

Алкоголь в пост — тема индивидуальная. В строгие дни о нем забываем, но церковный устав в некоторые дни (обычно в выходные или праздники) допускает немного вина. Газировка — формально постный продукт, но вот пользы в ней мало, так что лучше не увлекаться.

Чего точно стоит избегать:

молочных коктейлей;

какао на молоке;

напитков со сливками;

протеиновых коктейлей на молочной основе.

Классика жанра: варим узвар правильно

Узвар (или взвар) — это даже не компот, а настой, напиток с историей. Его традиционно готовили на Рождество и подавали к кутье, но в пост он приходится как нельзя кстати. Главное отличие узвара от обычного компота из сухофруктов в том, что его не столько варят, сколько настаивают. Так сохраняется максимум пользы.

Самый частый совет от опытных хозяек: не кипятите сухофрукты долго. Доведите воду до кипения, бросьте промытые яблоки, груши, чернослив, изюм (или любой микс), проварите буквально 2–5 минут и выключайте огонь. Затем укутайте кастрюлю или просто оставьте под крышкой на 3–6 часов. За это время сухофрукты отдадут напитку вкус, цвет и аромат, но не разварятся в кашу.

Важный нюанс о сахаре. Если вы подслащиваете узвар медом, делайте это только в теплом (не горячем!) напитке, чтобы не убить полезные свойства. Кстати, если в вашем наборе сухофруктов много груши или инжира, сахар может и вовсе не понадобиться — напиток получится самодостаточно сладким.

Что нельзя пить в пост Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Северная ягода в стакане: готовим морс

Морс — исконно русское изобретение, которое идеально вписывается в постный рацион. В отличие от компота, морс готовится на основе ягодного сока. Технология простая: из ягод (клюква, брусника, черника, смородина) отжимают сок, а оставшийся жмых проваривают с сахаром. Затем отвар процеживают, смешивают с сырым соком и охлаждают.

Такой способ позволяет получить напиток с ярким вкусом и максимальным содержанием витаминов, ведь живой сок не подвергается термической обработке. Ягоды для морса можно брать как свежие, так и замороженные. Красная смородина, например, дает приятную кислинку и содержит много пектина, полезного для пищеварения.

Растительное молоко: тренд, который прижился

На смену коровьему молоку в пост приходит молоко ореховое, рисовое, кокосовое или овсяное. На Руси, кстати, делали ореховое молоко издавна: грецкие орехи или миндаль толкли в ступе, заливали водой, настаивали и процеживали.

Сегодня проще купить готовое, но домашнее — всегда вкуснее. Миндальное молоко делается элементарно: замоченный на ночь миндаль взбивается блендером с водой (пропорция 1:3), после чего смесь процеживается через марлю или специальный мешочек. Жмых можно использовать для выпечки. Такое молоко станет основой для постных капучино, каш или смузи.

Смузи: сытный завтрак в стакане

Смузи — отличный вариант для тех, кто утром экономит время, но хочет полноценно поесть. В пост смузи готовят на основе растительного молока, сока или просто воды с добавлением фруктов, ягод и даже овсянки.

Один из удачных вариантов — бананово-ягодный смузи. Банан дает кремовую текстуру и сытость, а ягоды (вишня, малина, клубника) — витамины и кислинку. Чтобы смузи был гуще и питательнее, добавьте ложку овсяных хлопьев или семян чиа. Если вы используете замороженные ягоды, можно обойтись безо льда — напиток и так будет приятно холодным.

Можно ли кофе в пост? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что еще?

Не забывайте о лимонадах. Домашний лимонад на минералке с добавлением любых фруктов (лимона, апельсина, манго) легко заменит магазинные газировки с сомнительным составом. А если захочется согреться вечером, можно добавить в чай дольку лимона, палочку корицы или имбирь — это и согреет, и иммунитет поддержит.

Меню на первую неделю поста: смотрите в нашем материале, что можно и нельзя есть.