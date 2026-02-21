Зимняя Олимпиада — 2026
Почему я перестала варить компот и перешла на взвар: старинный способ сохраняет максимум витаминов и вкус сухофруктов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Зимой особенно хочется поддержать организм чем-то натуральным и полезным. Я заменила обычные компоты взваром и сразу заметила разницу: вкус насыщеннее, а готовится даже проще. Главный секрет — сухофрукты не варятся, а настаиваются, поэтому сохраняют всю свою пользу.

Для классического взвара возьмите курагу, изюм и чернослив в пропорции 1:3 к воде. Например, на 1 часть сухофруктов нужно 3 части воды. Воду доведите до кипения и сразу выключите огонь. Залейте подготовленные сухофрукты горячей водой, накройте крышкой и оставьте настаиваться на 6 часов в тепле. Затем процедите напиток.

Когда взвар остынет примерно до 40 градусов, можно добавить мёд или любимые пряности. Такой способ приготовления помогает сохранить натуральный вкус и аромат. Напиток получается мягким, насыщенным и отлично заменяет чай, особенно в холодное время года.

Ранее сообщалось, что курага — настоящий помощник для сердца и иммунитета, но только при правильной подготовке. Раньше я тоже просто мыла ее и подавала на стол, пока не узнала важный нюанс. Оказалось, чтобы получить максимум пользы, сухофрукты нужно обязательно размачивать.

