18 февраля 2026 в 09:17

Как правильно размачивать курагу, чтобы сохранить витамины и убрать химию: простой способ с водой и пропорциями 5–8 штук на стакан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Курага — настоящий помощник для сердца и иммунитета, но только при правильной подготовке. Раньше я тоже просто мыла ее и подавала на стол, пока не узнала важный нюанс. Оказалось, чтобы получить максимум пользы, сухофрукты нужно обязательно размачивать.

Самая частая ошибка — есть курагу сразу после мытья. Для хранения ее нередко обрабатывают диоксидом серы, и обычного ополаскивания недостаточно. Главное правило — не использовать кипяток, потому что высокая температура разрушает витамины.

Лучший способ — холодный настой. Возьмите 5–8 плодов кураги и залейте 1 стаканом остывшей кипяченой воды. Оставьте на 12 часов, удобнее на ночь. За это время вода насыщается полезными веществами, а сами плоды становятся мягкими и безопасными. Настой можно выпить, а курагу обязательно съесть — в ней остается много калия.

Если времени мало, просто замочите курагу в прохладной воде на 1 час, затем промойте. Такой простой шаг делает продукт намного полезнее.

Ранее сообщалось, что мягкие и пористые блины — мечта любой хозяйки, но не всегда тесто получается идеальным. Простая хитрость с разрыхлителем или содой и кислыми ингредиентами помогает добиться воздушной структуры без плотности и «резиновости».

