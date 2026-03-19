Вместо ужина готовлю грибные драники — сытно, ароматно и минимум ингредиентов: можно постящимся

Вместо ужина готовлю грибные драники — сытно, ароматно и минимум ингредиентов. Хрустящие картофельные оладьи с добавлением жареных грибов получаются невероятно сочными и аппетитными. А еще, их можно постящимся!

Для приготовления понадобится: 5-6 средних картофелин, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 3-4 ст. л. муки, соль, перец, зелень.

Рецепт: грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до выпаривания жидкости и золотистого цвета. Дайте остыть. Картофель натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок. Смешайте картофель с обжаренными грибами и луком, добавьте муку, соль, перец и рубленую зелень, перемешайте.

Разогрейте сковороду с достаточным количеством растительного масла. Выкладывайте картофельно-грибную массу столовой ложкой, формируя драники. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой хрустящей корочки.

