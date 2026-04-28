Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 15:24

Запеканка-выручайка на все случаи: готовлю с картошкой и грибочками — вершина уюта

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы ищете блюдо, которое впечатлит гостей, но не отнимет полдня на готовку, — это оно. Минимум активных действий, доступные продукты, а на выходе — сытная, ароматная запеканка, которая говорит сама за себя.

Что понадобится

Картофель — 1 кг, свежие шампиньоны — 400 г, сыр твердый (например, пармезан или чеддер) — 150 г, чеснок — 2 зубчика, масло сливочное — 60 г, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Грибы чищу и нарезаю тонкими пластинами. Чеснок мелко рублю. В сковороде на среднем огне растапливаю 30 г масла, обжариваю чеснок до легкого румянца (2-3 минуты).

Добавляю шампиньоны и жарю на сильном огне, активно помешивая, около 10 минут, до испарения жидкости и легкой поджаристости. Снимаю с огня, только теперь солю и перчу. Оставшееся масло растапливаю.

Картофель очищаю и нарезаю максимально тонкими кружочками (удобно использовать мандолину или овощечистку).

Форму для запекания (диаметром ~22 см) слегка смазываю частью растопленного масла. Выкладываю слоями: треть картофеля (слегка солю, перчу, сбрызгиваю маслом), половину грибной начинки, затем снова картофель, оставшиеся грибы и финальный слой картофеля. Каждый слой картофеля приправляю.

Поливаю все оставшимся маслом, плотно накрываю форму фольгой и отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 50 минут. Затем снимаю фольгу, равномерно посыпаю запеканку тертым сыром и запекаю еще 5-7 минут до образования аппетитной корочки.

Достаю из духовки и даю блюду настояться 10-15 минут — так его будет гораздо легче красиво нарезать и подать.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.