Натираю картошку и лук на терке, добавляю яйцо — жарю одним блином: дерун-гигант за 12 минут хрустящий снаружи и нежный внутри

Это гениально простой рецепт для тех, кто обожает драники, но ненавидит возиться с каждой порцией отдельно. Никаких переворотов по десять раз — все тесто на сковороду и жарь одним большим блинком. Получается потрясающе вкусное блюдо: огромный, румяный дерун с хрустящей карамелизованной корочкой по краям и нежной, мягкой картофельной серединой внутри.

Лук дает сочность и сладковатый привкус, а яйцо скрепляет все воедино. Такой дерун-гигант удобно резать на порционные куски, как пиццу или торт. Он идеален для быстрого завтрака, сытного ужина или даже в качестве гарнира к мясу. Готовится в разы быстрее обычных драников и посуды меньше.

Для приготовления вам понадобится: 4-5 средних картофелин (500-600 г), 1 средняя луковица, 1 яйцо, 2 ст. ложки муки (можно без нее, если картошка сухая), соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки, по желанию — чеснок или зелень. Картофель и лук очистите. Натрите на крупной терке в миску. Слегка отожмите лишний сок (не сильно, чтобы деруник не был сухим). Добавьте яйцо, муку, соль, перец, при желании — измельченный чеснок или зелень. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне.

Выложите всю картофельную массу, разровняйте лопаткой в виде большой круглой лепешки толщиной около 1,5 см. Жарьте под крышкой 5-6 минут, пока низ не станет золотисто-хрустящим. Аккуратно переверните с помощью широкой лопатки или тарелки. Жарьте без крышки еще 4-5 минут до румяности. Подавайте горячим со сметаной!

