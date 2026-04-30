Путин назвал цель совещания с представителями Дагестана

Путин обсудит кандидатов на пост главы Дагестана с представителями республики

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями Дагестана для обсуждения кандидатуры на пост будущего руководителя республики, передает РИА Новости. Глава государства пояснил, что полномочия действующего главы региона Сергея Меликова заканчиваются в сентябре текущего года.

Путин выразил благодарность Меликову за значительный вклад в развитие субъекта, отметив, что «он многое сделал» за время своего руководства. При этом президент официально подтвердил информацию о том, что нынешний глава Дагестана покидает свой пост в связи с переходом на другую работу.

Он переходит на другую работу, жизнь идет дальше, — высказался президент.

