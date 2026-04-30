Путин назвал цель совещания с представителями Дагестана

30 апреля 2026 в 18:05

Путин обсудит кандидатов на пост главы Дагестана с представителями республики

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями Дагестана для обсуждения кандидатуры на пост будущего руководителя республики, передает РИА Новости. Глава государства пояснил, что полномочия действующего главы региона Сергея Меликова заканчиваются в сентябре текущего года.

Путин выразил благодарность Меликову за значительный вклад в развитие субъекта, отметив, что «он многое сделал» за время своего руководства. При этом президент официально подтвердил информацию о том, что нынешний глава Дагестана покидает свой пост в связи с переходом на другую работу.

Он переходит на другую работу, жизнь идет дальше, — высказался президент.

Ранее президент России назначил Игоря Чайку на должность руководителя Россотрудничества,. Другим указом глава государства снял с этой должности Евгения Примакова.

До этого Путин подписал указ, согласно которому Сергей Бердников возглавит дипломатические миссии России в Зимбабве и Малави. Посольство в Гане поручено Андрею Ордашу. Также глава государства назначил послом в Польше Георгия Михно.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лифт с людьми рухнул в шахте многоэтажки
Тихий переворот на Украине. Депутаты бегут, как крысы: при чем тут ЦРУ
Газзаев раскрыл, уйдет ли Черчесов из «Ахмата»
Лисовец описал женский образ, ставший визитной карточкой пятилетия
США, Францию и Великобританию обвинили в провокации гонки вооружений
В Лондоне появилась статуя марширующего с флагом человека с подписью Бэнкси
Санкции ООН против Северной Кореи назвали неактуальными
В США хотят полностью запретить машины из одной страны
Москва намертво встала в девятибалльных пробках
«Чтобы не делали селфи на фоне трупа»: Зверев описал хорошего хирурга
Мигрант зарезал своего брата и забыл, зачем
Бабье лето, ливни и штормовые ветра: погода в Москве в конце сентября
Движение в центре Москвы парализовало из-за пробок
Названы города, которые ВС России могут освободить до конца лета
Стармера освистали в еврейском районе Лондона с криками «позор»
ЕС пригрозил санкциями участникам скандала между Израилем и Украиной
Путин одобрил кандидатов на посты главы и премьера Дагестана
ВНЖ в Турции подорожал для россиян в 15 раз
Путин назвал цель совещания с представителями Дагестана
Лисовец назвал главные модные тренды 2026 года
Дальше
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
