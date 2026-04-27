27 апреля 2026 в 14:38

Путин назначил нового главу Россотрудничества

Путин назначил Игоря Чайку главой Россотрудничества

Игорь Чайка Игорь Чайка Фото: TASS Host Photo Agency/Global Look Press
Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку на должность руководителя Россотрудничества, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Другим документом глава государства снял с этой должности Евгения Примакова.

Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.

Ранее Путин заявил, что Россия всегда стремится к диалогу с конструктивными национальными политическими силами и создает реальные механизмы сотрудничества по линии парламентариев и политических партий со странами ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Глава государства направил приветственную телеграмму участникам форума Международной социалистической сети СОВИНТЕРН, который стартовал в Москве.

До этого Путин заявил, что Россия открыта для сотрудничества в Арктике со всеми заинтересованными государствами. При этом он подчеркнул, что Москва будет решительно отстаивать свои национальные интересы в этом регионе.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

