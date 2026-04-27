Путин назначил нового главу Россотрудничества

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку на должность руководителя Россотрудничества, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Другим документом глава государства снял с этой должности Евгения Примакова.

Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.

