Новый глава Россотрудничества Чайка заявил о широком круге задач ведомства

Новый руководитель Россотрудничества Игорь Чайка поблагодарил главу государства Владимира Путина за доверие, оказанное при назначении на этот пост, сообщила пресс-служба ведомства. По словам Чайки, он осознает всю полноту ответственности в условиях напряженной международной обстановки и усиливающегося внешнего давления.

Перед Россотрудничеством стоит широкий круг задач. Необходимо систематизировать накопленный опыт, повысить эффективность действующих программ, объединить усилия государственных, общественных и экспертных структур, работающих на внешнем гуманитарном направлении, — говорится в сообщении.

Чайка отметил, что в приоритете — выстраивание понятной, управляемой и ориентированной на результат модели работы. Он заявил, что готов положиться как на сотрудников агентства, так и на профессиональное сообщество, с которым предстоит решать совместные задачи.

Ранее Евгений Примаков, покинувший пост главы Россотрудничества, заявил, что не намерен продолжать государственную службу и не планирует баллотироваться в Госдуму. Сейчас в сфере его интересов — журналистика и научная работа.