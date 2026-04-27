Примаков уходит с госслужбы в журналистику и науку

Примаков уходит с госслужбы в журналистику и науку Примаков не останется на госслужбе после ухода из Россотрудничества

Евгений Примаков, покинувший пост главы Россотрудничества, сообщил в своем Telegram-канале, что не намерен продолжать государственную службу и не планирует баллотироваться в Госдуму. Сейчас в сфере его интересов находятся журналистика и научная работа.

Я не собираюсь продолжать государственную службу и не собирался баллотироваться в Государственную думу. Я хотел бы вернуться к журналистике, аналитике, сейчас мне интересна научная работа, — написал Примаков.

В понедельник, 27 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Примакова от должности главы Россотрудничества, которую он занимал с 2020 года. Вместо него агентство возглавил его заместитель Игорь Чайка.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил региональное правительство в отставку, о чем сообщил в своем канале на платформе МАКС. Он объяснил свое решение необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества выполнения поставленных задач.

До этого вице-мэр Южно-Сахалинска Денис Ю ушел в отставку из-за вопросов к его работе со стороны правоохранительных органов. Чиновник принял такое решение самостоятельно после возникновения претензий.